Milanović o tajnoj sjednici: To je nezapamćeni udar! Najmanje što mogu ti suci je dati ostavke

Predsjednik države Zoran Milanović oglasio se na Facebooku oko poteza sudaca Ustavnog suda koji su u petak navečer, nekoliko sati prije isteka mandata desetorici sudaca, održali sjednicu i produžili sami sebi mandat.

Status prenosimo u cijelosti:

"Nije to bila glasina, kako sam se nadao, već nezapamćeni udar na ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Na prijedlog predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića, dojučerašnji saziv Ustavnog suda sam je sebi produžio mandat. Osnove za to ne samo da nema u Ustavu, već Ustav izričito propisuje kada završavaju mandati ustavnih sudaca. Nikakvo tumačenje ne može dati sucima Ustavnog suda pravo da sami sebi, proizvoljno, suprotno izričitoj ustavnoj normi produljuju mandat.

O razmjerima udara koji je napravio dio sudaca Ustavnog suda najbolje govori činjenica da je prilikom posljednje izmjene Ustava razmatran i prijedlog da ustavnim sucima traje mandat do izbora novih. Takav prijedlog je odbijen i usvojeno je postojeće ustavno rješenje – da se mandat može produžiti do izbora novih sudaca, ali najduže šest mjeseci. To je jedina i prava volja ustavotvorca i to kaže tekst Ustava. Svako drugo tumačenje je zloupotreba i mijenjanje Ustava. Mandat sudaca ustavnog suda određen je Ustavom i ne može se mijenjati bez promjene Ustava.

Ovakvim postupanjem neki suci Ustavnog suda su sami sebe, odlučujući o vlastitim mandatima, stavili u položaj ustavotvorca. Oni mijenjaju Ustav po vlastitoj procjeni. Oni „štite“ Ustav tako da ga namjerno krše. Da stvar bude gora, odluka je donesena na tajnoj sjednici i o njoj ne samo da nije bila obaviještena javnost nego ni Hrvatski sabor koji je po zakonu morao biti obaviješten. Ovako postupanje je nezabilježeno u hrvatskoj povijesti i predstavlja do sada najveći udar na ustavni poredak Republike Hrvatske – na demokraciju utemeljenu na vladavini prava.

Ti „čuvari“ Ustava svojim djelovanjem postali su trajna prijetnja demokratskim institucijama i procesima, jer ih ne nadziru, nego politički pristrano usmjeravaju. Imamo ustavne suce kojima hrvatski građani više nemaju razloga vjerovati, jer su pokazali da su spremni prekršiti Ustav kako bi zaštitili svoje mandate. Najmanje što mogu napraviti takvi otimači Ustava - njih četvero koji su još na Ustavnom sudu - je da daju ostavke, jer njima i njihovim odlukama više nitko ne može vjerovati. Time bi dali priliku Ustavnom sudu da vrati povjerenje građana i institucija u svoj rad.

Ipak, imamo i nove ustavne suce od kojih njih osmero ili nisu sudjelovali ili nisu glasali za ovaj udar na ustavni poredak i koji su svojom čašću prisegnuli da će se pridržavati Ustava i zakona Republike Hrvatske. Očekujem da će držati do prisege koju su dali i da će čuvati ustavni poredak od svih koji misle da mogu što hoće. Na njima je ogromna odgovornost da, nakon ove opasne diverzije protiv Ustava, savjesnim obavljanjem dužnosti ustavnih sudaca i svojom osobnom časti vrate ugled Ustavnom sudu, jer samo Ustavni sud kojem građani vjeruju može obavljati svoju Ustavom predviđenu ulogu."

Podsjetimo, predsjednik Milanović nakon prisege ustavnih sudaca poručio je kako se nada da je ono što se moglo čitati u medijima "samo trač". No da se ne radi o traču nešto kasnije potvrdio je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. Izvijestio je da su se sastali u petak navečer i odlučili sami sebi produljiti mandat, u slučaju da novi suci ne budu izabrani na vrijeme. Desetorici sudaca već produženi mandat istekao je u subotu 7. prosinca u ponoć, a novi su izglasani nekoliko sati poslije, u 10 sati u Saboru.

Šeparović je naveo kako je na sjednici bilo prisutno svih 13 sudaca, od kojih je njih troje bilo protiv odluke o produžetku mandata. Predsjednik suda naveo je i kako su se dogovorili da neće izići u javnost da ne bi ugrozili imenovanje ustavnih sudaca.

- U Izvješću je konstatirano da zbog propusta Sabora da imenuje suce na vrijeme, zbog nemogućnosti funkcioniranja Ustavnog suda kao ključnog ustavnog tijela, zbog toga da se ne bi mogli provesti predsjednički izbori kao i zbog toga što bi objektivni pravni poredak došao u pitanje, Ustavni sud kao čuvar Ustava protumačio Ustav, da bez obzira na tu odredbu, da će nastaviti s djelovanjem do daljnjeg odnosno dok Hrvatski Sabor ne izabere ustavne suce. Dogovorili smo se da to Izvješće nećemo uputiti Saboru ako on imenuje suce - naveo je Šeparović napominjući da je to bila mjera iz nužde.

Na osmogodišnji mandat, Sabor je tako u pojedinačnom i javnom glasovanju izabrao Antu Galića (dobio 115 glasova za, 10 protiv), Andreja Abramovića (125 za), Miroslava Šumanovića (119 za, četiri suzdržana), Lovorku Kušan (125 za), Rajka Mlinarića (120 za, četiri suzdržana), Biljanu Kostadinov (123 za), Dražena Bošnjakovića (121 za, jedan suzdržan, tri protiv), Sanju Bezbradicu Jelavić (125 za), Franu Staničića (125 za) i Mašu Marochini Zrinski (122 za, dva suzdržana, jedan protiv).

Saborska oporba danas je u slobodnim govorima kritizirala suce Ustavnog suda koji su u petak navečer sami sebi mandat poručivši da se radi o opasnom presedanu i protuustavnoj akciji.