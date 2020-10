Milanović traži sjednicu VNS-a: "Trebamo zajednički smanjiti rizik nasilnog ekstremizma..."

Postoje teme oko kojih se naši stavovi razlikuju, ali kada je u pitanju moguća ugroza nacionalne sigurnosti, moramo razgovarati i zajednički djelovati, stoji u službenom dopisu predsjednika države

<p>Predsjednik države<strong> Zoran Milanović</strong> i službeno je zatražio od premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong> sazivanje sjedniceVijeća za nacionalnu sigurnost.</p><p>U nastavku donosimo i službeni dopis predsjednika Milanovića:</p><p><em>Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,</em></p><p><em>uvjeren sam da ćete se složiti da je prošlotjedni napad na policajce i Vladu Republike Hrvatske zločin s mogućim elementima terorizma koji je, prema do sada dostupnim informacijama, potaknut radikalizacijom u našem društvu koja dovodi do nasilnog ekstremizma. Uvjeren sam da su nadležne službe sposobne zajamčiti sigurnost državnog vrha i stoga to ne vidim kao problem o kojem bi trebalo posebno razgovarati. Međutim, moramo voditi računa o našim sugrađanima koji su u okolnostima radikalizacije i krize koja se osjeća, ne samo u Hrvatskoj, izloženi nasilju koje u bilo kojem trenutku može eskalirati u ovakve ili slične napade.</em></p><p><em>Poštovani gospodine Plenkoviću, radikalizacija u društvu koja dovodi do ovakvih zločina predstavlja, po mom mišljenju, ugrozu nacionalne sigurnosti. U takvoj situaciji, ne samo Ustav nego i povjerenje koje su nam građani iskazali na izborima, obvezuje nas da pokušamo pronaći odgovarajuća rješenja. Postoje teme oko kojih se naši stavovi razlikuju, ali kada je u pitanju moguća ugroza nacionalne sigurnosti i dobrobit naših građana, moramo razgovarati i zajednički djelovati.</em></p><p><em>Stoga Vam, i ovim putem, predlažem sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojoj bismo razmotrili utjecaj radikalizacije na stanje sigurnosti i donijeli odgovarajuće odluke u okviru nadležnosti Vijeća.</em></p><p><em>S obzirom na važnost teme spreman sam u najkraćem roku izdvojiti koliko god treba vremena. Smatram da se kod našeg razgovora ne trebamo baviti samo onim što se već dogodilo već se prvenstveno trebamo usmjeriti na zajedničko djelovanje kojim bi se smanjio rizik pojave nasilnog ekstremizma. </em><br/> </p>