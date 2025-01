Milanović: Tražio sam bokun povjerenja, a bogami dobio sam slijed iz Masterchefa

Zoran Milanović i Dragan Primorac nastavljaju predizbornu kampanju i tijekom vikenda. Aktualni predsjednik je u Koprivnici, gdje je njegov predizborni skup u Domu mladih.

- Idemo do pobjede! Kada sam prije nekoliko tjedana rekao da od ljudi molim i tražim bokun, komadić povjerenja. A bogami dobio sam slijed iz Masterchefa - rekao je Milanović na početku skupa u Koprivnici.

- Zašto su mi dali toliko povjerenje, zašto su mi dali toliko glasova? Znam da to cijelo jelo ne pripada samo meni. Iz toga treba izvući neke zaključke. Posao predsjednika RH ne izražava se ciframa, novcem. Nema tu vlasti, sile, nema tu mogućnosti utjecaja, kupovine. Mene oni oduševljavaju, svaki dan imaju neku novu kreaciju, neki novi scenarij. I ljudima je toga dosta. Žele predsjednika koji će to držati pod kontrolom, ne ratovati protiv njih, nego kada je problem ukazati na to.

- Moramo se u ovom svijetu u koji smo bačeni, snaži i ne padati na neke politike. Ovo danas ne izgleda na nikaj. Ratovi u kojima ginu stotine tisuća. kao 914 u velikom ratu mladih, što briselski pametnjakovići vole reći srce Europe. To vama nije u srcu, to je vama daleko od srca. zato ste tako hladnokrvni, to treba zaustaviti. Mi moramo shvatiti da to nije naš rat i da Hrvatski čovjek tako neće ići - dodao je.