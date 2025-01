Primorac: 'Milanović je jeo za vrijeme lockdowna u restoranu. Gdje su računi? Novac? Laže!'

Preostala dva predsjednička kandidata Zoran Milanović (58) i Dragan Primorac (59) nastavljaju predizbornu kampanju i tijekom ovog vikenda.

Kandidat Dragan Primorac konferenciju za medije sazvao je na temu: 'Zoran Milanović - najgori premijer, nikad gori predsjednik!' u Zagrebu. Predizborni skup zakazao je u Slovenskoj ulici 9 u 13 sati.

- Kako postoje dvostruki kriteriji u državi prema trenutačnom predsjedniku i prema bilo kojem drugom predsjedniku, uključujući i mene. To je fascinantno. Za vrijeme lockdowna, kad nije postajalo kretanje po Hrvatskoj... predsjednik države Milanović dođe protuzakonito u restoran koji ne izdaje račune dok su brojni restorani zatvoreni i gube poslove. Jedu, ne izdaju se računi... paralelno njegov blizak prijatelj - Dragan Kovačević - biva uhićen i na tom istom mjestu se pronađu brojači novca. Ogromna količina novca ušla, nije ništa izašlo. Što je on napravio? Negira, laže. Kad ga novinari stisnu - priznaje da je došao pomoći jesti jer je bilo viška hrane - počeo je Primorac. Zatim je dodao:

- Danas su tu moji prijatelji iz inozemstva. Tri puta sam im sve prevodio. Kažu da je ovo poraz države. To je ljudski poraz čovjeka koji se zove predsjednik. To je bio ključan trenutak kad se Milanović uznemirio. Do danas nismo dobili odgovor. Ima karakterističnu odbojnost. Hrvatska treba dobiti odgovor što je radio - rekao je Dragan pa dodao:

- Milanovićeva registrirana firma je na adresi JANAF-a. Je li njegovo prijateljstvo rezultat slučajnosti ili puno dubljeg. On je čovjek kojem Hrvatska nije na prvom mjestu. Što god taknete, ja sam šokiran. Čovjek pun afera. Milanović želi porobiti Hrvatsku. Na prvo je mjesto stavio svoj interes. Desetak afera, a nema odgovora. Nikad nije kasno da se utvrdi tijek novca. Oprao je ruke - rekao je Primorac.

Na pitanje oko Slovenske i je li Andrej Plenković onda trebao maknuti ministre koji su bili tamo, Primorac kaže da su za njega kriteriji isti za sve.

- Poštujte zakone, bio premijer, ministar ili predsjednik države - kaže. Primorac navodi i kako smatra da svatko ima pravo na svoja uvjerenja u Hrvatskoj kakvu on želi.