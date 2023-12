Milanović: U EU smo, ali moramo misliti svojom glavom

Povodom Dana Grada Nove Gradiške i blagdana Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u četvrtak je održana svečana sjednica Grtdskog vijeća, nazočio joj je i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je kazao da smo u EU, no 'moramo misliti svojom glavom'.

"Biti neovisan - to jesmo, biti član EU, ali misliti svojom glavom jer mi znamo kakvo je naše iskustvo s Beogradom, Peštom, Bečom. Bruxelles je demokratskiji od svega toga, ali ima nešto što je prije svega, a to je Hrvatska i to su naši interesi koje moramo čvrsto i jako gurati jer ih inače nitko neće vidjeti", poručio je Milanović.

Da bi se ostvario rezultat, kaže, potrebno je misliti, gledati i boriti se za svoj interes i cijelo vrijeme biti budan i uporan.

"Možda je vaš grad jedan od takvih primjera. Ovo je grad koji živi u svojoj punini, razvija se, zarađuje i ne umire. Ljudi će odlaziti, dolaziti, vraćat će se", ustvrdio je na svečanosti predsjednik Republike.

Komentirao je proračun Nove Gradiške rekavši kako vidi da većinu proračuna predstavljaju europska sredstva. "15 milijuna eura je ozbiljan novac. To su novci o kojima nekada, na ovoj razini, nismo mogli ni razmišljati u Hrvatskoj. I dobro je da je tako. To je europski novac, ali i naš novac“, ustvrdio dodavši kako svaki nepotrošeni euro predstavlja promašaj za koji treba tražiti posebno opravdanje i razlog.

Nova Gradiška je, kazao je, primjer toga kako se pametno radi u okviru mogućeg i to se vidi na svakom koraku.

Europskih fondova, rekao je, uskoro nećemo imati na raspolaganju onoliko koliko ih imamo sada, ovo neće trajati dovijeka pa taj novac treba iskoristiti što pametnije.

Kao primjer pametno uloženog novca iz EU fondova istaknuo je Tehnološko inovacijski centar u Novoj Gradiški koji je upravo otvoren u okviru realizacije projekta Centra kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška (CEKOM NING), a koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

„Ovaj grad je imao tradiciju kvalitetne metalne prerađivačke industrije, a to na neki način opet imate ovdje. Zarade se rade upravo na ovome i ovo bih svakome preporučio. Od ovoga će se sigurno razviti neki novi poslovi na razini znanja i zarade koju nema svatko“, rekao je.

Spomenuo je i Slavonski Brod i tvrtku „Đuro Đaković“ u koju su stigli prvi primjerci američkih borbenih vozila Bradley za koja je kazao: „Nije to samo stvar Hrvatske vojske. Time se ojačava vojska, ali će se to raditi u "Đuri Đakoviću“, to će raditi naši stručnjaci. Ideja je bila da se cijeli posao radi ovdje i da zadovoljna bude i vojska, da građani dobiju bolju razinu sigurnosti, ali i da se posao da firmi koja mora raditi jer će inače izgubiti znanje i ljude.

Osim predsjednika Milanovića, kako se navodi u priopćenju, na skupu su govorili i predsjednica novogradiškog Gradskog vijeća Dinka Matijević, gradonačelnik Vinko Grgić, prvi gradonačelnik Nove Gradiške Ante Šolić i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić, a u sklopu svečane sjednice uručena su javna priznanja i godišnje nagrade najzaslužnijim pojedincima za doprinos razvoju Grada.