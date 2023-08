Milanović u Kninu na prijemu za razne zapovjednike: 'Uporno treba ponavljati istinu o ratu'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u petak je u Kninu, na prijemu za ratne zapovjednike, pozvao na uporno ponavljanje istine o Domovinskom ratu "jer naš put u slobodu je bio pravedan i ispravan".

- Stalno smo svjedoci ponovnih kreacija i scenarističkih izrada onoga što se stvarno događalo i to treba uporno ponavljati. Stvari su bile vrlo jednostavne ali i veličanstvene, a opet ljudski tužne - istaknuo je Milanović.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Po njegovim riječima, Hrvatsku je "izvuklo" 200.000 branitelja u Oluji, a ranije tijekom rata "manji broj ljudi bio je udarna pesnica koja je probijala neprijateljske položaje vodeći računa da se ne gine". Dodao je kako tijekom rata bilo situacija da nije bilo streljiva i opreme te nam saveznici nisu pun pomogli.

- Naši saveznici, koje vrlo čest nekritički prosuđujemo, a s obzirom da smo i sami predmet prosudbi i kritika, to trebaju biti i drugi. Naši saveznici nisu bili od velike pomoći. Hrvatska i njeno tadašnje vodstvo s predsjednikom Tuđmanom do zadnjeg trenutka nisu znali na čemu su, znali su da nemaju puno vremena," kazao je Milanović. Naglasio je kako je neprijatelj poražen i mnogo ljudi je nakon toga otišlo iz Hrvatske i kako su to grozne ljudske priče. "O tomu govorim cijelu svoju političku karijeru i moji stavovi su poznati. Međutim, neka mi netko pokaže državu u koju su se nakon takvih nevolja pripadnici zajednice koja je bila neprijateljska počeli vraćati. Jedino se to događa u Hrvatskoj - poručio je predsjednik Republike.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Hrvatska je omogućila mir u BiH i o tomu treba govoriti kako se izrazio, svakog tjedna, navodi predsjednik.

- Bihać zbog svoje veličine, ne bi možda doživio katastrofu kao Srebrenica s elementima genocida, ali vojsku bosanskih Srba Ratka Mladića i Radovana Karadžić nisu pobijedili saveznički bombarderi koji su ih zasipali, ali neprijatelj se nije predao. Ključni potezi i udarci zadati su od strane Hrvatske vojske - kazao je Milanović.

Također je rekao da nijedna europska zemlja nije prošla težak put kao Hrvatska, izuzev Ukrajine zadnje dvije godine.