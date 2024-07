Milanović u Washingtonu: 'NATO ne treba davati obećanja Kijevu koja ne može ispuniti'

"Ukrajini prijeti opasnost da se ekonomski potpuno iscrpi i demografski uništi. Moramo biti iskreni prema njima (Ukrajini) i ne davati obećanja koja nismo u stanju ispuniti. Govori se da je put Ukrajine prema NATO-u ireverzibilan, to treba shvatiti jako ozbiljno jer to obvezuje", poručio je Milanović.

Istaknuo je da živimo u opasno vrijeme u kojem valja paziti na “svaki potez i svaku riječ“.

"Važno je da se zadrži dijalog s Moskvom, tu ne mislim samo na Putina, i zna se tko treba razgovarati s Rusima, to su Amerikanci. To se dogodilo prije desetak dana nakon onoga incidenta na plaži i nakon toga su se neke stvari promijenile. To držim važnim i potrebnim, bitan je odnos Moskve i Washingtona, sve ostalo je dekor“, kazao je Milanović.

Prošli su mjesec od krhotina projektila što su ih ispalili Ukrajinci smrtno stradale četiri osobe, među kojima i dvoje djece. To se dogodilo na plaži u gradu Sevastopolju, pri čemu je ozlijeđena još 151 osoba.

"Važno je da se NATO, kao najstariji i najuspješniji obrambeni savez koji je ikad postojao, održi zajedno jer mi boljeg društva nemamo. Ali, istovremeno svijet se polarizira, neki ljudi ovdje to teže razumiju“, dodao je Milanović.

Na pitanje o tome postoji li zabrinutost među europskim liderima zbog moguće promjene u Bijeloj kući i povratka Donalda Trumpa, Milanović je rekao: „Kako kome, nekima bi bilo drago, nekima ne bi.“

Predsjednik je kazao kako je večera u Bijeloj kući bila prilika za neformalno druženje i razgovor s Bidenom te da je tijekom trodnevnog samita imao više bilateralnih razgovora s čelnicima NATO članica.

Trećeg dana NATO summita u Washingtonu održan je sastanak Sjevernoatlantskog vijeća za šefove država i vlada s EU i indopacifičkim partnerima, kao i sastanak NATO-Ukrajina, stoji u priopćenju Ureda predsjednika.