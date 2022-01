Predsjednik Republike Zoran Milanović za danas je najavio konferenciju za medije na kojoj će govoriti o modernizaciji i opremanju Hrvatske kopnene vojske.

PRATITE UŽIVO:

- Opremanje Hrvatske kopnene vojske jedno je od strateških pitanja za Republiku Hrvatsku. Kao vrhovnom zapovjedniku moj jedini cilj je osigurati Hrvatskoj vojsci potrebnu opremu. Mogućnost nabave Bradleyja počela se razmatrati još 2017. godine. To je bila inicijativa ministra Krstičevića koja je bila dobra. Mi smo ti koji smo pristupili Amerikancima, ne oni nama. Krstičević kao savjetnik premijera i dalje podržava tu ideju - rekao je na početku Milanović.

- Nabava Bradleyja bila je najpovoljnija ponuda. Prije svega radi se o donaciji. Ukupna cijena ponude iznosi oko 150 milijuna dolara plus PDV. To je ono što se nije govorilo za francuske avione. Tih 200 milijuna eura je ono bez čega ostaje ministarstvo obrane. Bez toga je vojska ostala, to je činjenica. Ponuda se temelji na kombinaciji donacije i kupovanja opreme koje su naši stručnjaci odabrali - rekao je Milanović.

- U programu Vlade od 2020. do 2024. koji je premijer predstavio Saboru jasno i kratko piše da će se do kraja 2021. dovršiti opremanje vojske borbenim vozilima Bradley - rekao je predsjednik.

- Američka ponuda je procijenjena kao optimalno. To nije ponuda to je naše traženje na kojem je kreirana ponuda - rekao je Milanović.

- Opremanje Bradleyjem samo djelomično pokriva zahtjeve ove brigade. Još 30 patrija, dodatna oprema topništva i tako dalje. Da ne ulazim u detalje u kojima se itekako dobro snalazim - rekao je Milanović.

- Vrlo često imam posla sa dibidusima. Glavni stožer smatra da treba prihvatiti ovu ponudu. Premijer govori da novac nije problem. Novac je jedini problem. Zašto kamioni koje sam ja nabavio kao premijer u mandatu stoje na ledini - rekao je Milanović.

- Dva Blackhawka koja dolaze u siječnju to je poklon, dar. Nabava Bradleyja imala bi pozitivne učinke i na hrvatsku tvornicu u Slavoniji. Tvrtka Đuro Đaković ima kapacitete za servisiranje vozila pa čak i proizvodnju nekih dijelova - rekao je Milanović.

Najavio je kako će se Vlada sastati putem Zooma danas u 15.15 sati s američkim dužnosnicima.

- Ministar je ljetos bio u Pentagonu zbog toga sa načelnikom Glavnog stožera - rekao je Milanović.

Ranije je, prije sjednice Vlade, izjavu dao ministar obrane Mario Banožić koji je govorio o nabavci Bradleyja oko čega se vodilo mnoštvo prijepora na relaciji Banski dvori - Pantovčak.

- Ovaj proces radimo onako kako bi to trebalo raditi do detalja da vidimo koje će biti implikacije na naš proračun, a oni koji pričaju o tome da otežemo, najbolje da kažu koji oni interes imaju u tome da nas požuruju - rekao je Banožić kao odgovor na izjave predsjednika Milanovića.

Banožić je rekao da Amerikanci sad nude druga oklopna vozila, manje modernizirana i slabije opremljena i da je tu problem i zato odluka još nije donesena. A za tu razinu opremljenosti, kaže, su preskupi.

Uskoro više...