- Vjerujem da je zgodno to postaviti na ovaj na\u010din: \u010cini se da je Strategija bila napravljena kao instrument za jednu svrhu, da se povuku sredstva iz Europskih fondova, a to zna\u010di da primarnu ulogu ima javni sektor. Problem je niska produktivnost, a za\u0161to je niska? Ako je analiti\u010dka podloga napravljena, i napravljena je u redu, dokument koji je uslijedio iza nje bi trebao koristiti na\u0161a lokalna znanja koja su mo\u017eda mogla biti bolja. Ako znamo da je klju\u010dan na\u0161 problem zadnjih nekoliko desetlje\u0107a isti, politi\u010dka ekonomija, i da se oslanjamo na javni sektor, ako onda to nismo adresirali? Za\u0161to se ne adresiraju i drugi problemi kao \u0161to su nejednakosti svake mogu\u0107e vrste - rekao je.\u00a0

Milanovi\u0107 je rekao kako dokument nije lo\u0161, ali da je pitanje je li dovoljno dobar.\u00a0

- Mi \u0107emo dati svoj doprinos. To je puno kvalitetnije nego da sam se uklju\u010dio kao pojedinac ili poslao nekoga kao \u0161to je htio predsjednik Vlade. To je za\u0161to \u0161to predsjednik Vlade nije htio uklju\u010diti predstavnike saborske opozicije. S obzirom da je ovakav na\u010din rada dublji, mi \u0107emo dati konstruktivan doprinos - rekao je.\u00a0

- U njoj ima stvari koje nisu realne - dodao je.\u00a0

Milanovi\u0107 je istaknuo da mu je Plenkovi\u0107 osobno pisao da se uklju\u010di u radnu skupinu oko izrade strategije.\u00a0

- Mene je premijer osobno pozvao da se uklju\u010dim u rad radne skupine za izradu ove strategije. Taj isti dan je do\u0161lo pismo njegovog \u0161efa ureda vezano uz sazivanje VNS-a. Zanimljivo, osobno mi je pisao na temu strategije nacionalnog razvoja, rado sam mu odgovorio i pozvao da se uklju\u010di saborska opozicija, jer to mo\u017ee doprinijeti samo kvaliteti, a na kraju krajeva mo\u017ee\u0161 re\u0107i - imali ste priliku ne\u0161to re\u0107i, niste ni\u0161ta rekli. Znamo kako \u0107e to izgledati u Saboru, bit \u0107e automatski izglasano i taj dokument ne\u0107e imati nikakvu va\u017enost -\u00a0rekao je Milanovi\u0107.

Na\u0161 pad sigurno \u0107e biti najve\u0107i u Europskoj uniji, rekao je predsjednik, dodav\u0161i da su to informacije koje trebaju potaknuti na djelovanje.

Porez na nekretnine\u00a0

Na pitanje o porezu na nekretninine, Milanovi\u0107 je rekao da je to ogroman zalogaj i da \"nikome ne bi gurao pod nos kao ne\u0161to \u0161to\u00a0nije napravio\".\u00a0

- Ako mu je smisao penaliziranje onih koji imaju, to je nepotpun smisao. To mo\u017ee biti samo dio smisla, da oni koji imaju vi\u0161e, daju vi\u0161e.\u00a0\u0160to se ti\u010de PDV-a, Hrvatska stjecanjem okolnosti koje su eksterne i egzogene, je krenula s relativno visokom stopom PDV-a iz svojih razloga, a onda je ta stopa rasla iz krize u krizu, tako da sad govoriti o tome ho\u0107e li stopa PDV-a biti 24 ili 25 posto nije bitno za konkurentnost. Ono \u0161to je puno bitnije su druga porezna optere\u0107enja - rekao je Milanovi\u0107.

- PDV je jedan od najstabilnijih i najpredvidljiviji oblik financiranja dr\u017eave i tako treba i ostati dok netko ne izmisli ne\u0161to spektakularno. Ovi drugi porezi se smanjuju, zapo\u010delo je po\u010detkom 2015. godine i to nije porezna reforma, to je obi\u010dna korekcija, i ono \u0161to nastavlja blago raditi je nastavak. To nije reforma, to bi bilo ne\u0161to drugo, radikalan zahvat - poru\u010dio je.\u00a0

- Uvo\u0111enje jedinstvene porezne stope gdje se dohodak ne bi oporezivao progresivno nije pravedan i socijalan pristup. Da je to ba\u0161 tako onda bi s time prvo po\u010deli eksperimentirati Njema\u010dka, Velika Britanija, Francuska... Ali toga nema - rekao je i dodao da je to ono \"\u0161to zna iz iskustva\".\u00a0

- Vlada ide i dalje sa smanjenjem poreza na dohodak, on \u0107e sada biti 10 posto. To se sustavno smanjuje. U tom segmentu Hrvatska spada u dr\u017eave s malim poreznim optere\u0107enjem - rekao je i dodao da se u Hrvatskoj ta vrsta transakcije manje oporezuje.\u00a0

- Je li to pravilno? Vidjet \u0107emo. U svakom slu\u010daju poduzetnici to moraju konstatirati. Po meni je to jednako va\u017eno kao i PDV, ako ne i va\u017enije. PDV je mo\u017eda va\u017ean za kafi\u0107e i restorane, ali za pogon i proizvodnju je bitno s kojim postotkom oporezujemo dobit i prihod od kapitala, dividendu - rekao je.\u00a0

'Nije sve strategija'\u00a0

Na pitanje ho\u0107e li i\u0107i korak dalje sa Strategijom, ho\u0107e li biti jo\u0161 strategija za povla\u010denje fondova i ho\u0107e li se baviti i njima, Milanovi\u0107 je rekao da bi sve vi\u0161e od toga bilo nekorektno zadiranje u prostor Vlade.\u00a0

- To su radili meni, ja to ne\u0107u raditi drugima. Nismo protivnici nego partneri. Vi\u0161e strategija? S time se ne sla\u017eem. Mi imamo strategiju za sve, za no\u0161enje maski, ne mo\u017ee sve biti strategija jer onda ni\u0161ta nije strategija. Hrvatski ustav spominje dvije - za nacionalnu sigurnost i obranu. Ove druge smo politi\u010dki odlu\u010dili usvojiti, ali ne mo\u017eemo onda sve zvati strategijom. Ovo je, \u010dak previ\u0161e transparenta, Hrvatska poputno otvoreno ka\u017ee kako \u0107e izgledati za 10 godina. Nekada to dr\u017eave nisu radile, tu se gubi diskrecija i pravo na promjenu kursa. Me\u0111utim, sve izvan toga je podlo\u017eno promjenama, prosudbama, toku vremena - odgovorio je Milanovi\u0107.\u00a0

Poru\u010dio je kako \u0107e dopustiti jo\u0161 Strategiju znanosti i obrazovanja, a da je sve ostalo devaluacija.\u00a0

Na pitanje smatra li da je pravedno da \"svi dobivaju sve\"?\u00a0

- Najjednostavnije je svima dati sve. Svima dati besplatne\u00a0knjige za djecu za \u0161kolu. Mnogima to ne treba, dat meni novac za besplatne ud\u017ebenike je ba\u010den novac i nekima drugima koje poznajem. Jednostavnije je, na ve\u0107oj skali, dati svima jednako. Ali obzirom da je dr\u017eava \u0161krta po pitanju tih stvari, nadam se da znaju \u0161to rade. Ne vidim to \u0161to je Vlada napravila kao ne\u0161to \u0161to ih osporavao ili kritizirao. Samo da ovo \u0161to prije zavr\u0161i. Treba nam taktika za \u0161to hitniji izlaz iz ove situacije - poru\u010dio je Milanovi\u0107.\u00a0

Na pitanje \u0161to je s onima koji se ne\u0107e cijepiti, Milanovi\u0107 je rekao:\u00a0

- Ah, ne\u0107e se cijepiti. \u0160to mo\u017eemo? Bit \u0107emo pametniji za pola godine.\u00a0

