Milanović: Vojna vježba kod Slunja izvedena je vrhunski

Združena vojna vježba "Borbena moć 25", završna i najsloženija faza obuke kojom se potvrđuje sposobnost Oružanih snaga za provedbu operacija u kopnenoj, zračnoj, pomorskoj i cyber domeni, održana u utorak kod Slunja, ocijenjena je briljantnom.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović čestitao je sudionicima na uzorno i vrhunski izvedenoj vježbi rekavši da mu je izgledala besprijekorna.

Takve se vježbe održavaju da znamo što možemo, a što možemo još bolje i treba popraviti, rekao je te naglasio da je glavni zadatak Hrvatske vojske obrana domovine, a da je sve ostalo "dodatak prehrani".

Najveća združena vojna vježba Oružanih snaga "Borbena moć 25" održana je u Slunju | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Danas ste pokazali, u srcu Hrvatske, kod povijesnog Slunja, na najvećem hrvatskom vojnom poligonu kako bi se to, ne dao Bog, radilo u stvarnim okolnostima kada skupina od 1000 naoružanih vojnika s oklopom i ostalom potporom napada utvrđenog neprijatelja uslijed čega uvijek dolazi do ljudskih gubitaka", kazao je Milanović sudionicima vježbe.

Također im je poručio da "bez ljudi nema Hrvatske vojske, a bez Hrvatske vojske ne bi bilo moderne hrvatske države".

Ratovanje je, kaže, grozna i skupa stvar, vojna oprema je skupa, ali bez vas ne znači ništa, a s vama jako puno. "Ti strojevi su danas gotovo dvostruko skuplji nego prije početka zadnjih ratova u Ukrajini nakon ruske agresije. Takav je rat, netko krvari, a netko se bogati. U tom ozračju i svijetu u kojem živimo, hrvatska Vlada i Sabor trebaju osigurati redovnu i pametnu ekonomičnu i racionalnu opskrbu onim što trebamo, a ne proizvodimo i onim što možemo proizvesti da nas drugi ne bi 'cijedili'", kazao je.

"To je skupo, ali je važno, jer bez streljiva nema panzer haubice i tisuće topničkih granata nemaju smisla. To je zadatak koji stoji pred vladom i uopće nije lak, čak i kada ima novaca", poručio je Milanović.

Anušić: Radimo i dalje na opremanju OSRH i boljim uvjetima; Kundid vojnicima: Vjerujem u vas

Potpredsjednik Vlade, ministar obrane i premijerov izaslanik Ivan Anušić najavio je da će Vlada i nadalje nastaviti opremati OSRH i raditi na boljim i kvalitetnijim uvjetima rada HV-a još jačim i većim intenzitetom s obzirom na sve ugroze i političke i geopolitičke situacije, aktualne sukobe koji bukte diljem svijeta, kao i one koji se ne vide, ali su mogući.

"Iz tog razloga smo ovdje i naša i vaša uloga je ogromna i bitna. Povjerenje koje ima hrvatski narod u OSRH i HV je najveće, neprocjenjivo, nemjerljivo i najbitnije je. Učinit ćemo sve sa svoje strane da to tako bude i dalje", poručio je Anušić.

Načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid rekao je da su hrvatski vojnici kroz vježbu pokazali opremljenost, uvježbanost i borbenu moć s kojom Hrvatska raspolaže te naglasio da je snaga Hrvatske vojske i u naoružanju i u pripadnicima Oružanih snaga i posvećenosti vojnoj profesiji.

"Provedba kompleksne vježbe na visokoj razini moguća je samo ako imamo vrhunski obučene, uvježbane i osposobljene postrojbe koje suvereno upravljaju ključnim oružanim sustavima i borbenim platformama, i to ste danas pokazali", naglasio je.

"Vježba je briljantno izvedena i pokazala je stvarnu borbenu moć postrojbi za provedbu naše temeljene zadaće. Vjerujem u vas jer vi ste snaga Hrvatske vojske", poručio je načelnik Kundid.

Vježbi je nazočio i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.