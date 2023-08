Milanović žestoko o svojoj bivšoj ministrici: 'Nije pri sebi, nemojte ju zvati, nije normalna'

Osvrnuo se predsjednik Zoran Milanović danas na izjave svoje bivše ministrice Mirele Holy, koja ga je nazvala licemjerom istaknuvši kako u vrijeme svog premijerskog mandata nije htio imenovati Radu Borić za veleposlanicu u Finskoj govoreći da na ta mjesta moraju biti imenovani ljudi s diplomatskim backgroundom, a sada, prema onome što je izašlo u medije, predlaže neke političare.

- Ona nije normalna. On nije normalan, da se ne uvrijedi. Nju sam imenovao politički, eto, s kojim referencama? Nemojte zvati Mirelu Holy, ona nije pri sebi - poručio je pa na pitanje nije li neprimjereno da za nekoga kaže da nije normalan i pri sebi još opleo po njoj.

- Oprostite, je li netko tko piše mail direktoru Hrvatskih željeznica 2012. s pozicije ministra i kaže da tamo nekakvu gospođu koja radi u njegovu uredu iz Bandićevog kabineta, a čiji suprug radi kod Holy, da ju u restrukturiranju poštedi kad se govorilo o smanjivanju radne snage jer joj je muž u SDP-u? To piše crno na bijelo. Je li to normalna osoba? Ne kažem da je kriminalna osoba, nije, ništa ne ukazuje na to, ali da li se tako normalni ljudi ponašaju? I onda da ostavku. Nisam je smijenio kao Linića, za čiju smjenu je bilo oho-ho razloga. Pitam ju je li normalna, a ona da što je tu sporno. Ne smijeniš je, ne izbaciš je iz stranke, pobjegne sama nakon što godinu dana provocira - otkrio je pa nastavio.

- To je osoba koja je na nekakvoj smećijadi, na skupljanju smeća gdje smo bili, govorila kako će optužnica protiv njezine kandidatkinje za šeficu Fonda za zaštitu okoliša biti odbačena. Nesretna žena je i dalje pod nekakvom optužnicom nakon 12 godina. Nisam ja rekao da je ona nekakva luđakinja, ali ponašaju li se tako normalni ljudi da to kaže pred kamerama? Ja sam stajao kraj nje, što bi rekli, kad me sad nije šlagiralo, pa mislim ono. Ja joj priđem i kažem "jesi ti svjesna da si sad tu ženu upropastila?" Koliko je prošlo - i dalje je optužnica na snazi, a vjerojatno bi bila maknuta - pričao je kroz smijeh dodavši kako se ubio da ju sačuva da bi ona naposljetku osnovala ORAH .

- I na taj orah je stalo nekakvo prase. I dalje smatrate da je to neprimjereno? Ja mislim da nije i da to trebamo reći. Postoje neke granice, kad čestitate ženama na osvojenom prvenstvu ili diplomi, ne možete im ući u intimni prostor, ali možete im stegnuti ruku. A ovo je negdje ta razina - kazao je Milanović.