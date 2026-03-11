Milanović: Zurovec odgovara svojim biračima

Predsjednik Republike Zoran Milanović osvrnuo se u srijedu na prelazak nezavisnog saborskog zastupnika Darija Zurovca u vladajuću većinu, istaknuvši kako on odgovara svojim biračima uz ocjenu da su u Hrvatskoj niski standardi i da se neki drugi zastupnici ponašaju još suspektnije.

"On odgovara biračima, ali u Hrvatskoj su ti standardi frapantno niski. Može tko god hoće u bilo kojem trenutku, ulaziti u kombinacije sa svakim i onda se to perpetuira kroz izborne cikluse", rekao je Milanović u izjavi nakon sudjelovanja na otvorenju konferencije Money Motion 2026.

Dodao je kako se Zurovcu treba priznati što je dva puta samostalno ušao u Sabor.

"Ali imate ovih koji se prikrpaju tuđim listama kao potpuni beznačajnici i onda samo pretrče. To je najsuspektnije. Zurovec je gospodar svoje sudbine i živjet će s posljedicama svoje odluke, uspješno ili neuspješno, zato Zurovca tu izuzimam", naveo je predsjednik.

Upitan je li to za DORH s obzirom na to da je Zurovec prešao u većinu uz komentar da u oporbi uvijek nedostaje jedan papir za projekte, Milanović je odgovorio protupitanjem - tko vodi DORH.

"DORH vodi političar koji nije izabran na to mjesto, nego je postavljan i instaliran od strane Plenkovića. Rekao sam sve, nema potrebe da budem osoban. Svojevremeno je bilo potrebe da budem osoban jer radnje i potezi tih ljudi su na kraju po svojoj konzekvenciji i rezultatima jako osobni", rekao je.

Dodao je kako je ta grana vlasti "ogromna vlast bez demokratskog mandata" te da, kao i svaka druga, mora biti nadzirana.

Anušić može putovati gdje hoće, ali ja se neću suzdržati od komentara

Na pitanje li spreman razgovarati s ministrom obrane Ivanom Anušićem, predsjednik je poručio kako on nije njegov sugovornik jer nisu ista politička razina, već to može biti samo premijer.

"Ministar može biti neka vrsta kolege, ali u zapovjednoj strukturi, vrhovni zapovjednik je vrhovni zapovjednik. Ministar može putovati gdje god hoće, izdavati putne naloge i slikati se s kime želi te raditi za hrvatske interese kako ih on tumači", rekao je.

Istaknuo je kako to on nije ni dovodio u pitanje te mu ne može zabraniti da negdje ide, ali da se neće "suzdržati od komentara kada vidi da je nešto štetno i nemoralno".

"Premijer je druga stvar, ali on je odlučio da mu ovaj sustav odgovara. U diplomaciji si je fiksirao kadrovsku strukturu s bivšom predsjednicom i to ne želi promijeniti, a nema ničega što mu politički prijeti da ga se na to natjera. (...) To je seljačka zloupotreba sistema, ali bez posljedice", ocijenio je Milanović.

A što se tiče ministra, dodao je, samo neka putuje dalje i vježba krav magu.

Upitan je li zadovoljan s odazivom na vojni rok, predsjednik je istaknuo kako je dobro "sve što je više od onog što smo imali".

"Nama nedostaje nekoliko tisuća vojnika i časnika prema ustroju, a ustroj je do 17.500 vojnika, časnika i dočasnika, što je jako malo. Sve europske države imaju jako male profesionalne oružane snage", rekao je.

O Ini: Došla je na naplatu Sanaderova bravura

U postupku arbitraže utvrđeno je da je Hrvatska dužna obeštetiti MOL, a Milanović je ocijenio kako je došla na naplatu Sanaderova bravura.

Između ostalog, upitao je li trebalo prodati Inu.

"To je čin, neću reći veleizdaje, ali ne mogu se sjetiti druge riječi. Zašto je to trebalo raditi? Zašto je trebalo prodavati Mađarima sve? Odnosno sve do točke u kojoj vrše praktički apsolutnu poslovnu i financijsku kontrolu", naveo je Milanović, poručivši kako će podsjećati građane na takve stvari.