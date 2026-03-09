Žetončić Zurovec sanja Hrvatsku 2045. godine. Je li to Hrvatska koju danas sanja i Thompson?

"Vrlo sam konkretna osoba i ne zanimaju me nekakve stvari iz daleke prošlosti", pravdao se ovih dana novi HDZ-ov saborski žetončić Dario Zurovec. "Zanimaju me projekti i kako će izgledati Hrvatska 2045. godine".

Vjerojatno Zurovec te 2045. godine vidi izgrađenu željezničku prugu koja bi povezivala Zagreb sa zagrebačkim prstenom, prugu zbog koje je ovih dana, pun pravovjernih parola, preletio u redove HDZ-ove većine.

A opet, kako bi te 2045. godine mogla izgledati Hrvatska kakvu zamišlja Marko Perković Thompson?

On je prošlog srpnja na Hipodromu poručio mladima "da preuzmu Hrvatsku".

"Vi ste ostali ukorijenjeni u naše vrijednosti i to je ono što nas sada drži", govorio je pred pola milijuna ljudi. "Hrvatska je u pravim rukama, mi stari možemo sad mirno umrijeti. Nastavite biti budni, morate biti. Preuzmite Hrvatsku potpuno, napravite je ponosnom i lijepom kao u snovima".

Jesu li Thompsonovi snovi isti kao Zurovčevi?

Nakon Hipodroma zaredali su napadi na kulturne festivale, na Srbe i antifašiste, na Ustav, na žene, manjine, društvo...

Thompson ili nafta?

"U ovoj situaciji gdje se polarizira javnost i gdje se jedan dio oporbe šest do sedam mjeseci bavi Thompsonovim koncertom i ustašama, logično je da se podrži netko tko je zdravorazuman", govorio je Zurovec jutros na N1 televiziji i postavio pitanje: "Je li važniji Thompsonov koncert ili cijene nafte?".

Pa ipak, Zurovčevi snovi u kojima on gradi prugu gradeći vladajuću većinu gdje se politička korupcija sljubljuje s ustaštvom, mogu egzistirati zajedno s Thompsonovim snovima o mladima koji "preuzimaju Hrvatsku".

Zurovec misli da je besmisleno baviti se Drugim svjetskim ratom, podržavajući istodobno koaliciju u kojoj se Domovinski pokret bavi Bleiburgom, Jasenovcem i "grobnicom od zlata u kojoj leži vođa svih Hrvata", ne želeći priznati kako se ideologija Drugog svjetskog rata - i to ona poražena, izdajnička, zločinačka - nastoji implementirati u hrvatsku sadašnjost i naročito budućnost.

Vlakom prema logoru

Zurovec će se voziti u svom vlakiću koji bi mogao, grubo rečeno, prolaziti pored sabirnih logora za migrante, strance, ali i za neprijatelje režima, za one koji "ne vole i ne žele Hrvatsku". Vozio bi pored jumbo plakata s pozdravom "Za dom spremni" koji je, ako Zurovec to slučajno ne zna, iz povijesnog ustaškog pozdrava pretvoren u sastavni dio Domovinskog rata i legitiman pozdrav "domoljubne desnice".

Zurovec možda ne zna, ali Adolf Hitler gradio je autoceste i Volkswagene dok je gradio konc-logore, plinske komore i pisao rasne zakone.

I ako Zurovec ne prati, možda bi mogao pogledati u što se pretvara Trumpova Amerika, zemlja tehnoloških inovacija i klerikalnog fašizma. Gdje vlasnik Tesle i X Spacea pozdravlja nacističkim pozdravom.

Elon Musk sanja o letu na Mars, dok sponzorira Trumpovu represiju, gušenje ljudskih prava, trpanje migranata u logore bez suđenja, ukidanje pobačaja, rasizam i nacizam, ali i Treći svjetski rat. Gdje fašizam kreira onu Zurovčevu cijenu nafte.

Hrvatska iz vlaka

Zurovec 2045. godine vidi prigradski vlak. A što vidi Thompson, što vide njegovi fanovi i sponzori?

Vide Hrvatsku bez pobačaja i ženskih prava, bez prava gejeva i transrodnih osoba, bez slobode govora i medija, bez Srba i ljevičara, bez antifašizma u Ustavu i u praksi, bez kulturnih festivala, bez stranaca i migranata, bez zdravstvenog odgoja, bez obrazovanja, znanosti i znanja...

Vide Nezavisnu Državu Hrvatsku sa svijetlećim križevima, crnim kapuljačama i blještavim prigradskim vlakovima.

Ignoriranje ideoloških tema u svrhu promocije "razvoja", planiranje budućnosti uz ignoriranje prošlosti, žrtvovanje društvenih vrijednosti na oltaru tehnološkog razvoja, popločan je put ravno u fašizam.

Zurovec će dobiti svoj vlakić, ali taj vlakić vodit će u propast.

Prošlost za budućnost

Hrvatska se danas bavi Drugim svjetskim ratom zato što se propale, zločinačke vrijednosti tog rata nastoje ugraditi u temelje hrvatske budućnosti. U kokjoj će se promovirati srednjovjekovni odnos prema ženama i odgoju, prema seksualnim manjinama, prema jednakosti i ravnopravnosti svih građana.

U Thompsonovoj Hrvatskoj neće biti demokracije i tolerancije, već samo zajedništva istomišljenika koji će se priključiti i pokoriti. Ili isključiti i pritvoriti. Slobodu će, kao u NDH, uživati samo pripadnici fašističkog pokreta, a svi drugi naći će se na udaru, na meti ili na "lomači".

Fašizam isto zna graditi vlakove, a oni koji - poput arhitekta Alberta Speera - prodaju svoju ekspertizu fašizmu i planiraju blistavu budućnost nacije izgrađene na represiji, diskriminaciji ili zločinima, aktivni su, entuzijastični i ignorantski saveznici ili sudionici tog režima.

Zurovčeva i Thompsonova Hrvatska mogle bi se naći u istom snu.

Ali taj san mogao bi postati noćna mora za Hrvatsku.

Radikalno lijevo

Dario Zurovec priklonio se režimu, korumpiranom koliko i radikalnom, kako bi svojim biračima prodao svoju blistavu prugu, a sebi osigurao još dvije godine saborskog mandata i političke vidljivosti na nacionalnoj pozornici.

"U ovom trenutku falilo je malo zdravog razuma, oporba ide previše radikalno lijevo", tumačio je Zurovec. "Samo slušam o Thompsonovom koncertu, ja ga ne slušam, znam par pjesama".

Ignorancija je očito prednost, a zatvaranje očiju moralna ispravnost.

Možda bi Zurovec mogao poslušati ono o čemu Thompson pjeva, ali i ono što govori, kao i ono što urlaju njegovi fanovi i što promoviraju njegovi sponzori. Pa možda ne bi tako spremno svoju viziju Hrvatske 2045. godine trampio za Thompsonovu viziju Hrvatske 2045. godine.