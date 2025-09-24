Milanović na Općoj skupštini UN-a: 'Trajni mir ne može se nametnuti, on se mora stvoriti'

Predsjednik Zoran Milanović upravo govori na 80. Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a toj organizaciji, između ostalih, tijekom dana su se obratili i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, iranski predsjednik Masud Pezeškian i sirijski predsjednik Ahmad al-Šara.

- U našoj regiji, Hrvatska je promotor legitimnih političkih procesa. Članstvo u EU nije rješenje za sve, ali je pokretač blagostanja, kao što se vidi u Hrvatskoj. Pozivamo sve zemlje da se drže od promicanja nestabilnosti - kaže predsjednik.

- Trajan mir ne može se nametnuti, on se mora stvoriti. Mora uključivati poštivanje ljudskih prava. Humanitarni sustav mora biti reformiran. Mi podržavamo UN-ov humanitarni reset, kako bi odgovori bili učinkovitiji - dodaje.

- U Hrvatskoj obitelji i dalje traže za voljenim osobama. To su ljudske duše, očevi, sinovi, unuci, za koje se i dalje ne zna gdje su. Hrvatska podiže svijest o ovoj temi. Pravda za preživjele dio je našeg zakona. Potičemo i druge da slijede ovaj put - govori.

- Zahvalni smo što smo izabrani u OECD. Održivi razvoj dio je našeg nacionalnog planiranja. Ponavljamo svoju predanost napretku koji je ostvaren na sastancima. Namjeravamo ukidati korištenje fosilnih goriva - dodao je Milanović.

- Predani smo nastojanju da se udaljimo od fosilnih goriva i očekujemo da će ciljevi biti još ambiciozniji u smislu klimatske mape. Hrvatska je zabrinuta oko ugrožavanja zdravlja ljudi i životinja i zato pozdravljamo sporazum koji je potpisan ranije ove godine. Hrvatska zna da je zdravlje globalna odgovornost i da je povezana i sa zaštitom prirode uključujući i more, zato smo ratificirali sve sporazume koji se odnose na zaštitu oceana i mora - rekao je Milanović.

Komentirao je i priznanje palestinske države.

- U Gazi su deseci tisuća ljudskih bića bivaju ubijeni, milijuni su bez hrane, medicinske pomoći i osnovnog ljudskog dostojanstva. To je gore nego rat, to je krvoproliće i tražimo da to prestane. Tražimo da se što prije dopremi pomoć, kao i da se pusti na slobodu sve taoce. Do trajnog mira se može doći samo ako se priznaju legitimne aspiracije palestinskog naroda, koje su im godinama uskraćene. Vrijeme je da se zatvori to poglavlje -poručio je Milanović.

- Mir je više nego utišavanje oružja. Mir traži da i spriječimo nove ratove i zaustavimo cikluse nasilja iz prošlosti. Trajni mir počiva na demokraciji i legitimnom pravu da narod izabere svoje vođe - dodao je.

Opća sjednica UN-a traje do ponedjeljka, s pauzom u nedjelju, a na njoj će govoriti oko 150 čelnika država.

Skupom u New Yorku dominiraju teme sukoba na Bliskom istoku, u Ukrajini te financijskih poteškoća s kojima se Ujedinjeni narodi bore, piše agencija dpa.