Milanovićev frend mora u zatvor. Latković za devastaciju Vruje dobio i 400.000 € kazne

U Splitu je danas na godinu dana bezuvjetnog zatvora nepravomoćno osuđen Stipe Latković (86), poznati dalmatinski poduzetnik i prijatelj predsjednika Republike Zorana Milanovića., piše Dalmatinski portal.

Osuđen je za dva kaznena djela bespravne gradnje u zaštićenom predjelu Vruja te jedno skidanje pečata. Za svako kazneno djelo bespravne gradnje dobio je po 6 mjeseci zatvora, a za skidanje pečata još 5 mjeseci.

Sudac Gordan Tonković potvrdio je i kaznenu odgovornost Latkovićeve tvrtke Point koja je za dva kaznena djela bespravne radnje osuđena na kaznu od po 200.000 eura, dok je sa 100.000 eura 'honorirano' skidanje pečata. Tako da je u konačnici jedinstvena kazna 400.000 eura.

Započelo rušenje sedam bespravno sagrađenih objekata u uvali Vruja kod Brela | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Članica Uprave Jasminka Karoglan dobila je uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci s rokom kušnje od tri godine.