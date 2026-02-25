Obavijesti

News

Komentari 0
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Milanovićev frend mora u zatvor. Latković za devastaciju Vruje dobio i 400.000 € kazne

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Milanovićev frend mora u zatvor. Latković za devastaciju Vruje dobio i 400.000 € kazne
Započelo rušenje sedam bespravno sagrađenih objekata u uvali Vruja kod Brela | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Latković je osuđen za dva kaznena djela bespravne gradnje u zaštićenom predjelu Vruja te jedno skidanje pečata

Admiral

U Splitu je danas na godinu dana bezuvjetnog zatvora nepravomoćno osuđen Stipe Latković (86), poznati dalmatinski poduzetnik i prijatelj predsjednika Republike Zorana Milanovića., piše Dalmatinski portal.

Osuđen je za dva kaznena djela bespravne gradnje u zaštićenom predjelu Vruja te jedno skidanje pečata.  Za svako kazneno djelo bespravne gradnje dobio je po 6 mjeseci zatvora, a za skidanje pečata još 5 mjeseci.

POVRATAK PRIRODI Bageri konačno krenuli u uvalu Vruja, sa zemljom će sravniti sedam bespravnih objekata
Bageri konačno krenuli u uvalu Vruja, sa zemljom će sravniti sedam bespravnih objekata

Sudac Gordan Tonković potvrdio je i kaznenu odgovornost Latkovićeve tvrtke Point koja je za dva kaznena djela bespravne radnje osuđena na kaznu od po 200.000 eura, dok je sa 100.000 eura 'honorirano' skidanje pečata. Tako da je u konačnici jedinstvena kazna 400.000 eura.

Započelo rušenje sedam bespravno sagrađenih objekata u uvali Vruja kod Brela
Započelo rušenje sedam bespravno sagrađenih objekata u uvali Vruja kod Brela | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Članica Uprave Jasminka Karoglan dobila je uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci s rokom kušnje od tri godine.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Provjerite Eurojackpot rezultate
GLAVNI DOBITAK RASTE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najbliže glavnoj nagradi bilo je pet dobitnih listića s kombinacijom 5+1, a svaki od tih sretnih dobitnika osvojio je 348.925,10 eura.
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Izglasala Skupština, Tomašević može tužiti Vladu zbog dočeka: 'Ponižen je, puca u prazno...'
ŽESTOKA SVAĐA

Izglasala Skupština, Tomašević može tužiti Vladu zbog dočeka: 'Ponižen je, puca u prazno...'

Grad Zagreb odbio je dati dozvolu za doček rukometaša zbog najavljenog nastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona, nakon čega je organizaciju preuzela Vlada, a Tomašević je ustvrdio da to nije smjela učiniti bez dozvole Grada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026