Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Milanovićev karakter prijetnja je svima koji mu se zamjere...

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Milanovićev karakter prijetnja je svima koji mu se zamjere...
Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović na promociji knjige “Zagreb se bori” Slave Ogrizović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon “narikača, priležnica i kreštalica”, nakon “plamenih jazavaca i komunističkih gojenaca”, dobili smo “kriminalce i izdajnike”, što iz usta šefa države s rukom na obavještajnom aparatu zvuči opasno

”Tko bude glasao za proširenje NATO saveza nazvat ću ga izdajnikom. I svakoga tko popije kavu s njim”, zaprijetio je predsjednik Zoran Milanović u svibnju 2022. godine. Nakon toga je 125 zastupnika glasalo za proširenje, među njima i zastupnici lijeve oporbe, čiji je premijerski kandidat Milanović htio biti dvije godine kasnije. O izdajnicima i “onima koji s njima piju kavu” više nije govorio. A ovih dana Milanović je poslao novu poruku javnosti: “Tko spomene Kundida, proglasit ću ga kriminalcem”. Zvuči kao da šef države baca kletvu na svoje protivnike. No tako komunicira Zoran Milanović sa svojim neposlušnim zastupnicima, političarima, novinarima i građanima. Seriji uvreda, etiketa i omalovažavajućih izjava počeo je dodavati prijetnje. Počeo je nazivati one koji mu se ne sviđaju ili koji ne postupaju u skladu s njegovim očekivanjima “izdajnicima” i “kriminalcima”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...
Gdje je nestala poniznost? Zlatko Dalić kao da priželjkuje zakon o zaštiti svog lika i djela
TOMISLAV KLAUŠKI

Gdje je nestala poniznost? Zlatko Dalić kao da priželjkuje zakon o zaštiti svog lika i djela

U sinoćnjem nastupu na HTV-u izbornik je izigravao žrtvu, bunio se protiv tračeva koji se šire o njemu i obitelji i osjećao se uvrijeđenim zbog komentara njegovih vjerskih nastupa. Ukratko, podigao si je spomenik.
Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja
NACRT S PROMJENAMA

Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja

Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026