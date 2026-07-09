Nakon “narikača, priležnica i kreštalica”, nakon “plamenih jazavaca i komunističkih gojenaca”, dobili smo “kriminalce i izdajnike”, što iz usta šefa države s rukom na obavještajnom aparatu zvuči opasno
Milanovićev karakter prijetnja je svima koji mu se zamjere...
”Tko bude glasao za proširenje NATO saveza nazvat ću ga izdajnikom. I svakoga tko popije kavu s njim”, zaprijetio je predsjednik Zoran Milanović u svibnju 2022. godine. Nakon toga je 125 zastupnika glasalo za proširenje, među njima i zastupnici lijeve oporbe, čiji je premijerski kandidat Milanović htio biti dvije godine kasnije. O izdajnicima i “onima koji s njima piju kavu” više nije govorio. A ovih dana Milanović je poslao novu poruku javnosti: “Tko spomene Kundida, proglasit ću ga kriminalcem”. Zvuči kao da šef države baca kletvu na svoje protivnike. No tako komunicira Zoran Milanović sa svojim neposlušnim zastupnicima, političarima, novinarima i građanima. Seriji uvreda, etiketa i omalovažavajućih izjava počeo je dodavati prijetnje. Počeo je nazivati one koji mu se ne sviđaju ili koji ne postupaju u skladu s njegovim očekivanjima “izdajnicima” i “kriminalcima”.
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