Na prvu mi se čini da je tu bilo previše helikoptera, očekujem od Milanovića jasnije očitovanje

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković smatra da je oko puta Zorana Milanovića u Albaniju vrlo konfuzna situacija. Očekujem da će Povjerenstvo i nadležna tijela utvrditi kakav je bio karakter posjeta...

<p>Put predsjednika države <strong>Zorana Milanovića</strong> u Albaniju vojnim helikopterom i vojnom jahtom prokomentirao je u utorak i predsjednik Sabora<strong> Gordan Jandroković</strong>. Budući da je i sam štićena osoba prve kategorije postavilo se pitanje je li ikad išao na službeni put bez putnog naloga te služi li mu nalog samo kako bi dobio deviznu dnevnicu. </p><p>- Dužnosnici moraju poštovati zakon, a ako zakon kaže da moramo imati putni nalog, onda te naloge moramo kao dužnosnici imati. Tumačenje da netko ide na službeni put samo zato da dobije dnevnicu po meni je neprihvatljivo i populističko. Ne slažem se s tim. Ako ćemo promijeniti pravila i zakone da nema dnevnica, možemo učiniti i tako.<strong> Ipak bih podsjetio da nisu svi u poziciji kao predsjednik države.</strong> Imamo dužnosnike i službenike koji nemaju pokrivene troškove putovanja i oni s nečim moraju platiti troškove, primjerice, ručka - kazao je. </p><p>Jandroković napominje kako to nije ključno pitanje i smatra da je to bio način da se izbjegne odgovor na temeljno putanje, a to je da li je korištenje vojnih resursa bilo razmjerno potrebama štićene osobe. </p><p>- Štićene osobe moraju se voditi zakonom i slušati naputke onih koji brinu o njihovoj sigurnosti, ali u tome moramo biti razboriti i racionalni i da troškovi budu razmjerni onome što je svrha i smisao putovanja - rekao je Jandroković.</p><p>Upitan može li štićena osoba sama birati sredstvo putovanja, obzirom da je Milanović nekoliko puta naglasio kako on sam ne bira s čime na bilo koji put ide, već mu to određuje osiguranje, Jandroković je <strong>rekao da je to jako sklisko područje. </strong></p><p>- Svatko od nas, tko je štićena osoba, ima obvezu voditi računa o preporukama koje mu daju nadležne službe, no pozivam sve da u tome budemo i razboriti i racionalni, odnosno treba naći mjeru između onoga što je nužno i onoga što predstavlja nepotrebni trošak - kazao je.</p><p>Napomenuo je kako to nije lagano jer se često isprepliće službeni i privatni dio, a jasnih i stopostotnih pravila nema. </p><p>- <strong>Očekujem od predsjednika da se jasnije očituje o tom putovanju </strong>jer postoje kontradiktorne informacije. Prvo je rekao da je bio privatni, nakon toga je rekao da je bio službeni, ali nema putnih naloga, da ne postoje fotografije i zapisnici o tome što se razgovaralo. <strong>Vrlo je konfuzna situacija. </strong>Očekujem da će Povjerenstvo i nadležna tijela utvrditi kakav je bio karakter posjeta. Neću unaprijed presuđivati, neka predsjednik odgovori na ta pitanja - poručio je predsjednik Sabora.</p><p>Postavilo se pitanje je li opravdano i odgovorno što su se za put u Albaniju koristili vojni resursi, a trošak samo goriva je veći od 100.000 kuna. Osim puta u Albaniju, tijekom dva ljetna mjeseca Milanović je helikopterom putovao 14 puta, a javnost nije znala zašto i gdje.</p><p>- Sad bi me doveli u situaciju da ja o tome sudim, a isto sam štićena osoba i možda ću dobiti preporuke svojih službi da u nekim situacijama koristim određena prijevozna sredstva. Čini mi se ovako na prvu da je <strong>tu definitivno bilo previše helikoptera</strong> i da je moglo vjerojatno racionalnije organizirati taj put,<strong> ali i ne samo taj put nego i puno drugih manjih putova za koje točno ne znamo što je bila svrha i cilj</strong> - poručio je Jandroković. </p><p>Komentirajući nestanak memorijske kartice u istrazi protiv bivše HDZ-ove gradonačelnice Knina i državne tajnice u Ministarstvu uprave, <strong>Josipe Rimac</strong>, na kojoj su bili razgovori nje s pojedinim ministrima, predsjednik Sabora rekao je kako o tome nema spoznaja.</p><p>- Puno je tu stvari nejasno, tko je probio tu istragu, zašto sada cure ti transkripti upravo tom dinamikom. Volio bih da nadležne institucije profesionalno, korektno rade taj posao, da oni koji su prekršili na bilo koji način zakon i radili nezakonite radnje budu sankcionirani - rekao je Jandroković podsjetivši i na aferu SMS, kad je isto tako bila probijena istraga.</p><p>- Ni dan danas ne znamo tko je dojavio osobama koje su bile pod nadzorom da su pod nadzorom - rekao je.</p><p>Predsjednik Domovinskog pokreta, <strong>Miroslav Škoro</strong>, poručuje kako ga Milanovićevo ponašanje ne iznenađuje jer ovo nije prvi put da se koristi službenim vozilom u privatne svrhe.</p><p>- On je to i prije radio, letao je tamo-vamo iz privatnih razloga i samo je nastavio svoju praksu. S druge, pak, strane, sam Ured kao da ima neko prokletstvo pa tamo uvijek borave ljudi koji vole visiti po ogradi Bijele kuće i prikazivati to kao službeni put ili kao sada kada kažu da je lapsus linguae ili lapsus calami bio da su slučajno napisali da je put privatan, a da je ustvari bio službeni - kaže Škoro dodajući kako ne zna kakve uopće sličnosti ima u te dvije riječi da bi se netko tako zeznuo.</p><p>- Osim toga, ako je bio službeni, onda bi bilo dobro da novinari, mi zastupnici, kao i cijela javnost zna zašto su utrošena ta sva sredstva i zbog čega je predsjednik išao u drugu državu, o čemu se razgovaralo, koji su benefiti - rekao je. </p><p>Što se tiče nestanka memorijske kartice na kojoj su bili razgovori Josipe Rimac s pojedinim ministrima, Škoro kaže kako je to obrazac ponašanja i načina funkcioniranja. </p><p>- I ovo malo što je iscurilo u medije samo potvrđuje činjenicu koju svi znamo. Nažalost, ne samo da se u Hrvatskoj izgubi memorijska kartica, nego se izgube čitavi arhivi i nemamo pojma što se dogodilo u hrvatskoj povijesti jer nemamo pristup dokumentaciji zbog toga što se ona "izgubila". U najmanju ruku je smiješno govoriti da se u jednom istražnom postupku izgubi krucijalni dokaz - poručuje Škoro dodajući kako on kao glazbenik sve pjesme sprema na nekoliko mjesta i diskova. </p><p>- Meni nije jasno da je netko uopće mogao imati takav dokaz koji nije kopirao. Ne vidim načina kako se može ukrasti tako nešto, jedino ako netko to želi i tako mu odgovara - rekao je.</p><p>Predsjednik Mosta, <strong>Božo Petrov,</strong> kaže kako se ne bavi putovanjima predsjednika. Ima važnijih stvari, poručuje.</p><p>- Mene samo zanima da ispuni svoja obećanja i ja ću ga uvijek podsjećati na inauguracijski govor kad je rekao da će se boriti za neovisnost medija, akademske zajednice, pravosuđa. Prošlo je već poprilično vremena, a ja to nisam vidio. To je problem, a ne s čim će on doći na odredište - kaže.</p><p><strong>SDP-ov Arsen Bauk</strong>, govoreći o tome je li put bio privatan ili služben, smatra da je cijela ova situacija jedna početna nespretnost.</p><p>- Ja ne bih rekao da se ne zna radi li se o privatnom ili službenom putu nego samo da onaj tko je pisao priopćenje iz Ureda nije bio baš načisto s time kakva je uloga predsjednika Republike kad ide u stranu državu i susreće se sa stranim državnicima. Nazvati susret predsjednika jedne države s bilo kojim dužnosnikom druge države privatnim nije baš najpametnije i zato su sva ova dodatna pitanja legitimna - kaže dodajući kako predsjednik države više privatno ne može otići ni u dućan.</p><p>- Pripišimo to onome što je on rekao - nespretnoj formulaciji. Ako se ponovi, onda ćemo žešće kritizirati - rekao je. </p><p>Bilo bi prihvatljivije, dodao je, da su mediji dobili neko priopćenje ili bilo što službeno s tog puta i susreta. </p><p>- A je li prihvatljivo ili nije, možemo raspravljati. Volio bih se prije toga malo detaljnije informirati o dosadašnjoj praksi predsjednika. Barem se nije slikao ispred ograde - rekao je referirajući se na slučaj bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.</p><p>Na pitanje zašto SDP ima dvostruke kriterije kad je riječ o Milanoviću i Grabar Kitarović, istaknuo je kako se ne radi o dvostrukim kriterijima. Pita se tko će predsjedniku Republike pisati putne naloge.</p><p>- Tko je taj koji naređuje predsjedniku Republike da ode negdje? Nema takvog. Predsjedniku Republike nema tko napisati putni nalog. Zakon nalaže da putni nalog potpiše nadređena osoba, a tko je njemu nadređena osoba? U Uredu su mu podređeni. Bilo bi dobro, kad smo već došli do toga, <strong>ta vrsta postupanja malo preciznije uredi</strong> - kaže Bauk.</p><p>I sam Milanović je u predizbornoj kampanji htio normalnu državu, dodao je, pa je ovo prilika da se takve stvari preciziraju i normaliziraju.</p><p>- Ja sam siguran da sljedeći svoj posjet u koji ide neće više nikad nazvati privatnim. Ako i ide u privatni posjet, opet s njim ide osiguranje i opet se troše neki resursi pa će opet biti propitkivanja - poručuje Bauk.</p><p> </p><p> </p>