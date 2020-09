'Milanovićev ton je agresivan i šovinistički, neće me ušutkati'

Zastupnica Dalija Orešković podsjetila na posljednje izjave predsjednika države oko afere Janaf te upitala na čijoj je on strani. Posljednje poruke Zorana Milanovića, kaže, neće je ušutkati ni obeshrabriti

<p>Dosta je neobično da da se jednim vrlo agresivnim, nasilničkim i šovinistički tonom predsjednik države <strong>Zoran Milanović </strong>okomio na dvije saborske zastupnice, koje progovaraju o sistemskoj korupciji i ukazuju da se kriminalno podzemlje, izravno povezalo sa sve tri grane državne vlasti, a šteta je što predsjednik države nema "ono nešto hrabro" kako bi im se pridružio u pozivu na ostavke za sve odgovorne, kazala je<strong> Dalija Orešković</strong> komentirajući najnovije poruke šefa države upućene njoj i saborskoj kolegici<strong> Marijani Puljak. </strong></p><p>Podsjetimo, Milanović zastupnice nazvao narikačama odnosno Thelmom i Louise. Za Orešković je kazao da je bila drugorazredna odvjetnica koja je imenovana na čelo Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa jer je bila najmanje loša. Za Puljak je naveo da je radila u banci "bila je informatičar, po algoritmima je smišljala zamke za štediše, ljude koji imaju kredite u francima".</p><p>- Zoran Milanović se obrušio na dvije oporbene žene, a prije četiri dana je na izravno postavljeno pitanje o tome trebaju li troje ministara koji su zalazili u sporni klub podnijeti ostavke, odgovorio ne. Ako pričamo o bobi protiv korupcije postavlja se pitanje na čijoj je on strani - pitala je Orešković. </p><p>Nije se željela osvrtati na uvrede niti se na taj način obračunavati s njime, ali ije prešutjela preko prozivke da su "ometačice istine u ovom slučaju.</p><p>- Upravo nas dvije koje smo prve i jedine ukazivale na neke anomalije poput činjenice da se istraga protiv<strong> Dragana Kovačevića</strong> i ostalih vodi na Županijskom sudu u Zagrebu, kojim presjeda<strong> Ivan Turudić</strong>, također jedan od učestalih posjetitelja spornog kluba. Zoran Milanović s druge strane u nekoliko navrata izjavio kako je potpuno suvišno i nepotrebno ispitivati Jakova Katovića, koji se zatekao u spornom klubu u trenutku primopredaje mita. Pitam s kojim pravom predsjednik države daje ovakve izjave o tome koga bi ljudi iz Uskoka ili DORH-a trebali ispitivati - navela je. </p><p>Orešković je jasno poručila da je riječi Zorana Milanovića neće ušutkati ni obeshrabriti. Navela je da će kao zastupnica i dalje ukazivati da Milanović ni<strong> Andrej Plenković </strong>ne obavljaju svoje funkcije u skladu s Ustavom u dijelu sukreiranja vanjske politike i usmjeravanja rada Sigurnosnih službi.</p><p>- Dio naših građana ne zna da potpuno iste informacije o svemu što se u državi događa imaju istovremeno imaju predsjednik Vlade i predsjednik države. To znači da Milanović nije u pravu kad Plenkovića proziva da je nešto trebao ili mogao znati, jer to isto je i njemu istovremeno bilo na stolu. Ako nije ili ako mu je bilo što prešućeno onda je davnih dana trebao ljude koji rade u sustavu, a kojma on rukovodi, pozvati na red i podnošenje ostavki - zaključila je Orešković.</p>