Predsjednik van kontrole: Sad će me čuti one dvije narikače, što misle da su Thelma i Louise?

Predsjednik Zoran Milanović u Jastrebarskom je ponovno komentirao aferu Janaf, kao i kritike Dalije Orešković i Marijane Puljak. 'Jučer sam tim samodopadnim narikačama propustio reći što ih stvarno ide', poručio je

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>u srijedu je nakon druženja sa diplomatima, odgovarao na pitanja novinara. Ovaj put se obrušio na Daliju Orešković i Marijanu Puljak.</p><p>- Jučer sam tim samodopadnim narikačama propustio reći što ih ide. Dalija Orešković je u 36. godini života došla kao potpuno nepoznata i drugorazredna odvjetnica na čelo povjerenstva. Ona nije bila ozbiljna odvjetnica, za razliku od njenog tadašnjeg muža. Ozbiljan odvjetnik znači biti uspješan, materijalno situiran, glasovit, osoba od 36 godina se javila na jako visoku funkciju, a s obzirom na to da je bila najmanje loša, ja sam je imenovao - poručio je predsjednik pa potom Orešković i Puljak nazvao Thelmom i Louise.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ovo se mora znati, da hrvatski ljudi znaju s kim imaju posla, da shvate onu moju da će sabor poželjeti Pernara. On je lelujao, ali je iskren, ovo su fejkeri - rekao je Milanović.</p><p>Spomenuo je da je Orešković željela novi mandat u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, pa je u saboru od HDZ-ovih zastupnika tražila glas.</p><p>- Kad nije dobila novi mandat, otišla je kod Ace Stankovića i rekla da su ljudi, koje je molila za glas, lopovi. Onda je izgubila na europskim izborima, jer nije stigla osnovati stranku, a onda je išla na predsjedničke izbore i osvojila 1 posto. Takvi su ljudi, koji bez iskustva žele biti predsjednici države, za promatranje - rekao je Milanović, dodavši da se nada da neće seksistički shvatiti njegov komentar, jer nije tako namijenjen.</p><p>- Gospođa Puljak je moj vršnjak, zato postavljam pitanje gdje si bio u životu. Radila je u banci, bila je informatičar, po algoritmima je smišljala zamke za štediše, ljude koji imaju kredite u francima. To je bio njezin doprinos boljitku zajednice i financijskom statusu ljudi u Hrvatskoj i Dalmatinaca. Za razliku Orešković koja se dovukla, Puljak je izabrana u splitsko vijeće, neki put je kidisala na Sabor, prošla je. One se ponašaju kao obični mali ometači. Onaj se bavi pločama i tablama u zrelim godinama, one su obična tabula rasa - nije birao riječi predsjednik.</p><p>Na pitanje je li došlo vrijeme da se cijela ta priča spusti na zemlju i da se pusti da institucije odrade svoj posao Milanović je kazao:</p><p>- Što je moj posao? Da šutim? Ili da reagiram na besmislice kolega iz države koje provode zulum nad mojim narodom? Besmislice iz novina koje dolaze iz DORH-a? Institucije mogu biti neovisne do određene mjere - kazao je Milanović.</p><p>Rekao je i par riječi o hrani, odnosno višku hrane u Kovačevićevom Klubu. Otkrio je da je ribu donio Ante. </p><p>- Ne Kotromanović. Ni Gotovina. Ante je često ime - kazao je Milanović.</p><p>Predsjednik je rekao da da s Plenkovićem želi razgovarati o stanju u BiH, a ne o veleposlanicima, kao što je jučer predložio premijer.</p><p>- Razgovor o ambasadorima su parade, to su sitne provokacije. To nisu važna pitanja. Važno je pitanje vladavine prava, važno je pitanje da u slučaju Nadana Vidoševića nisu završila vještačenje. Ako je kriv, trebao je biti u zatvoru, ako je nevin, pola života će mu proći u dokazivanju - poručio je.</p><p> - Ja jesam najbolji prijatelj premijeru Plenkoviću, ali vi ne pišete o tome. Pogledajte kako mi surađujemo u nekim pitanjima, a kako je to bilo ranije - odgovorio je predsjednik na pitanje o svojim ranijim izjavama o suradnji s premijerom.</p><p>Na konstataciju da je sličan Donaldu Trumpu po ponašanju i komunikaciji Milanović je kazao da to nije istina i da je to uvreda.</p><p>- Ja sam sličniji Joe Bidenu. Njega sam i upoznao - kazao je Milanović.</p>