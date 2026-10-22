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SABORSKI ZASTUPNIK

Miletić: 'Građani Čabra imaju pravo znati tko im zagađuje zrak, tražim nadzor Finvesta'

Piše HINA,
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Miletić: 'Građani Čabra imaju pravo znati tko im zagađuje zrak, tražim nadzor Finvesta'
Zagreb: Troskot i Miletić o sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Marin Miletić je rekao da je Grad Čabar već tražio reakciju Državnog inspektorata i drugih nadležnih tijela, ali da lokalna zajednica i dalje nema odgovor koji bi riješio problem.

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od glavnog državnog inspektora da se na području Čabra provede izvanredni nadzor i nenajavljena mjerenja kvalitete zraka, nakon što su mjerenja stanice pokazala izrazito lošu kvalitetu zraka te da se utvrdi ima li tvrtka Finvest veze sa zagađenjem.

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Mjerenja gradske stanice u Gerovu pokazala su izrazito lošu kvalitetu zraka i povišene koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2,5, izjavio je Miletić u četvrtak na konferenciji za novinare u Saboru. Zahtijeva i da se utvrdi što se događa u pogonima tvrtke Finvest i imaju li njihove aktivnosti veze sa zagađenjem na koje upozoravaju lokalni stanovnici. 

- Svaki čovjek u Hrvatskoj, bez obzira živi li u mjestu s nekoliko desetaka stanovnika ili u velikom gradu, ima pravo na čist zrak i čist okoliš. Ljudi iz Gerova i čabarskog kraja godinama žive u zelenom srcu Hrvatske, a danas dobivaju upozorenja da zatvaraju prozore i vrata i smanje boravak na otvorenom - rekao je Miletić.

Pozvao se na službena očitanja mjerne stanice za praćenje kvalitete zraka koju je Grad Čabar postavio u Gerovu te naglasio da se zbog loše kvalitete zraka građanima preporučuje smanjiti boravak na otvorenom, osobito djeci i starijima, trudnicama i kroničnim bolesnicima dišnog i krvožilnog sustava, kao i izbjegavati intenzivne aktivnosti na otvorenom. 

- Govorimo o Gorskom kotaru i području koje bi trebalo biti sinonim za čist zrak. Umjesto toga, ljudi dobivaju preporuke da zatvaraju prozore i ne izlaze van. To je situacija koju nadležne institucije moraju ozbiljno ispitati - kazao je.

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Napomenuo je da stanovnici sumnjaju na aktivnosti tvrtke Finvest te je iznio njihove tvrdnje da se tijekom najavljenih inspekcijskih nadzora uključuju sustavi pročišćavanja, dok se nakon odlaska inspekcije ponovno isključuju.

Miletić je naveo da upravo zbog takvih navoda traži nenajavljeni nadzor i neovisna mjerenja, kako bi se utvrdile činjenice i dobila stvarna slika kvalitete zraka i rada pogona.

- Ne tvrdim unaprijed što se događa u pogonu. Upravo zato tražim da Državni inspektorat dođe nenajavljeno, provede izvanredna mjerenja i utvrdi što se ondje radi, što se eventualno spaljuje, koristi li se sva propisana tehnologija i radi li sustav pročišćavanja kontinuirano, a ne samo u vrijeme inspekcijskog nadzora - istaknuo je.

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Dodao je da je Grad Čabar već tražio reakciju Državnog inspektorata i drugih nadležnih tijela, ali da lokalna zajednica i dalje nema odgovor koji bi riješio problem.

- Ljudi koji tamo žive imaju pravo znati odakle dolazi ta prašina i što udišu. Ne može profit bilo kojeg poduzetnika biti važniji od zdravlja ljudi. Ako je sve u skladu sa zakonom, neka to pokažu neovisna i nenajavljena mjerenja. Ako nije, institucije moraju reagirati -zaključio je Miletić.

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