Most traži hitnu pomoć za obrtnike, Miletić iznio prijedlog

Saborski zastupnik Marin Miletić (Most) predao je u utorak Ustavnom sudu RH prijedlog da pokrene postupak ocjene suglasnosti Vladine Odluke o objavi cjenika s Ustavom i Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena, te poručio kako će Most nastaviti inzistirati na rasterećenju obrtnika i poduzetnika.

Most od Ustavnog suda očekuje žurno postupanje prije početka primjene Odluke 1. listopada te odluku o privremenoj obustavi spornih odredbi do donošenja konačne odluke, navode iz te stranke.

Stranka traži hitnu suspenziju spornih odredbi i njihovo ukidanje jer smatra da je Vlada svojom Odlukom proširila obvezu objave cjenika izvan kruga koji je odredio Hrvatski sabor.

Vladina Odluka, navodi, stupa na snagu 1. listopada i obvezu objave cjenika propisuje trgovcima i pružateljima usluga koji imaju mrežne stranice. Propisuje da trgovci cjenike u XML ili CSV formatu ažuriraju jednom dnevno, najkasnije do 8 sati ujutro, dok ih pružatelji usluga moraju ažurirati prilikom svake promjene.

„Naši mali obrtnici i poduzetnici, frizerke, mesari, vlasnici OPG-ova žive u izrazito zahtjevnim vremenima. Umjesto da Vlada Andreja Plenkovića gleda kako im pomoći, rasteretiti ih nameta i birokracije, ona radi potpuno suprotno“, izjavio je Miletić.

Objasnio je kako veliki sustavi imaju zaposlene ljude i IT odjele koji ovakve obveze mogu odraditi bez problema, dok mali obrtnik često sve radi sam.

„Plenković ovom Odlukom ponovno guši hrvatske poduzetnike, a mi mu to nećemo dopustiti“, poručio je zastupnik.

Naveo je kako se Mostu ljudi javljaju i govore da nemaju zaposlenike koji će se svako jutro baviti mrežnim stranicama, datotekama i novim administrativnim obvezama. „To je suludo gomilanje birokracije. Veliki imaju ljude koji će to odraditi, a mali će ponovno plaćati cijenu. Naš je posao stati uz njih i iskoristiti sve pravne i političke mehanizme da ih zaštitimo“, poručio je Miletić.

Most od Ustavnog suda traži pet konkretnih odluka: da pokrene postupak ocjene suglasnosti, da ukine točku V. Odluke, da ukine, odnosno utvrdi neprimjenjivima, povezane odredbe Odluke prema tim subjektima. „Ako Ustavni sud utvrdi da se te odredbe ne mogu izdvojiti bez narušavanja cjeline, tražimo ukidanje Odluke u cijelosti te da Ustavni sud do donošenja konačne odluke privremeno obustavi izvršenje pojedinačnih akata i radnji prema svima koje sam Zakon nije obuhvatio“, poručio je Miletić.

Naglasio je kako će Most nastaviti inzistirati na rasterećenju malih obrtnika i poduzetnika umjesto uvođenja novih administrativnih zahtjeva.