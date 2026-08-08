Marin Miletić traži istragu zbog sumnje u nezakonito odlaganje otpada kod Udbine

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je u subotu od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.

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Miletić je MUP-u dostavio lokaciju i fotografije koje je, kako navodi u priopćenju, dobio od građana te je zatražio da se utvrde vrsta, količina i podrijetlo otpada te ispita moguća prisutnost opasnih tvari, uključujući PFAS spojeve. Zatražio je i da nadležna tijela žurno obiđu i dokumentiraju lokaciju te je, prema potrebi, osiguraju kako bi se spriječilo eventualno uklanjanje tragova ili daljnje odlaganje otpada.

Prema njegovim navodima, sumnjivi otpad nalazi se na zemljišnoj čestici u katastarskoj općini Udbina koja je u vlasništvu Republike Hrvatske. Miletić smatra da slučaj treba istražiti i u kontekstu ranije otkrivenog nezakonitog odlaganja otpada na području Like i drugih dijelova Hrvatske.

Pozvao se pritom na slučajeve na lokacijama Silos i Rakitovac u Gospiću te u Benkovcu, za koje Most tvrdi da su povezani, dok Lički Osik i Štikadu također svrstava u širi kontekst sumnji na nezakonito gospodarenje otpadom.

- Ovo više nije izolirani lokalni incident. Situacija u Lici predstavlja ozbiljnu prijetnju podzemnim vodama, tlu, zdravlju ljudi i nacionalnoj sigurnosti, s mogućim posljedicama za područje Like, Gacke i Sjevernog primorja - poručio je Miletić.

Od MUP-a traži da utvrdi nalazi li se na lokaciji nezakonito skladišten ili odložen otpad, o kojoj je vrsti i količini riječ, postoji li opasnost za okoliš i zdravlje ljudi te postoje li elementi kaznenog djela ili prekršajne odgovornosti.

Traži i utvrđivanje osobe ili osoba koje su otpad dovezle ili ostavile na toj lokaciji te provjeru moguće prisutnosti PFAS spojeva. Miletić je zatražio da se u postupanje uključe Državni inspektorat, inspekcija zaštite okoliša, nadležno državno odvjetništvo, civilna zaštita te tijela lokalne i regionalne samouprave. Budući da je zemljište u državnom vlasništvu, smatra da treba utvrditi i kako je na njemu mogao završiti otpad nepoznatog podrijetla te tko je odgovoran za nadzor i zaštitu državne imovine.