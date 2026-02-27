Obavijesti

UPOZORIO NA PROBLEM

Miletić: 'Hrvatska mora štititi svoje građane. Ništetne kamate ne mogu biti temelj ovrhe'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Istaknuo je i kako u brojnim slučajevima kamatne stope nisu bile jasno određene niti odredivo vezane uz objektivne parametre, pa potrošači nisu mogli znati kolika će biti stvarna cijena njihovih kredita

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je u petak upozorio na problem nezakonitih promjenjivih kamatnih stopa i ovrha temeljem ništetnih ugovora i naglasio kako je to u suprotnosti s praksom Suda EU-a prema kojoj ništetna odredba ne može imati pravne učinke niti može biti temelj ovrhe. Naglasio je kako problem s kreditima s promjenjivim kamatama izravno pogađa između 400 i 500 tisuća građana, ali i njihove obitelji, jamce i sve povezane obitelji, što znači da je broj pogođenih višestruko veći.

Istaknuo je i kako u brojnim slučajevima kamatne stope nisu bile jasno određene niti odredivo vezane uz objektivne parametre, pa potrošači nisu mogli znati kolika će biti stvarna cijena njihovih kredita.

Zagreb: Marin Miletić o nezakonitim kamatama
Video: 24sata/pixsell

- Sve je bilo prema odluci banke, bez jasne formule i bez stvarne mogućnosti da potrošač zna zašto danas plaća toliko i koliko će plaćati idući mjesec - rekao je Miletić. Pozivajući se na praksu Suda Europske unije, naglasio je da ništetna odredba ne može proizvoditi pravne učinke niti može biti temelj ovrhe.

KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG Kako je Miletić postao čarobni frulaš za mlade desničare
Kako je Miletić postao čarobni frulaš za mlade desničare

- Ne možete biti djelomično trudni, isto tako ni djelomično ništetni. Ili je odredba ništetna ili nije. Ako je ništetna, sud je mora ukloniti u cjelosti, a ne preoblikovati kako bi zadržao obvezu na teret građana - poručio je.

Miletić je upozorio da trenutačna sudska praksa, prema kojoj nezakonite kamatne odredbe djelomično ostaju na snazi, otvara pitanje usklađenosti s pravom EU-a i načelom pravne sigurnosti, tvrdeći da sud po službenoj dužnosti mora ispitati sadrži li ovršna isprava nezakonitu klauzulu.

Zatražio je punu i dosljednu primjenu prava EU-a, osiguranje pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom, a građanin, istaknuo je, mora imati pravo izbora želi li ništetnost ugovora, pregovore o novim uvjetima ili povrat preplaćenih iznosa.

