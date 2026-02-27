Miletić: 'Hrvatska mora štititi svoje građane. Ništetne kamate ne mogu biti temelj ovrhe'

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je u petak upozorio na problem nezakonitih promjenjivih kamatnih stopa i ovrha temeljem ništetnih ugovora i naglasio kako je to u suprotnosti s praksom Suda EU-a prema kojoj ništetna odredba ne može imati pravne učinke niti može biti temelj ovrhe. Naglasio je kako problem s kreditima s promjenjivim kamatama izravno pogađa između 400 i 500 tisuća građana, ali i njihove obitelji, jamce i sve povezane obitelji, što znači da je broj pogođenih višestruko veći.

Istaknuo je i kako u brojnim slučajevima kamatne stope nisu bile jasno određene niti odredivo vezane uz objektivne parametre, pa potrošači nisu mogli znati kolika će biti stvarna cijena njihovih kredita.

- Sve je bilo prema odluci banke, bez jasne formule i bez stvarne mogućnosti da potrošač zna zašto danas plaća toliko i koliko će plaćati idući mjesec - rekao je Miletić. Pozivajući se na praksu Suda Europske unije, naglasio je da ništetna odredba ne može proizvoditi pravne učinke niti može biti temelj ovrhe.

- Ne možete biti djelomično trudni, isto tako ni djelomično ništetni. Ili je odredba ništetna ili nije. Ako je ništetna, sud je mora ukloniti u cjelosti, a ne preoblikovati kako bi zadržao obvezu na teret građana - poručio je.

Miletić je upozorio da trenutačna sudska praksa, prema kojoj nezakonite kamatne odredbe djelomično ostaju na snazi, otvara pitanje usklađenosti s pravom EU-a i načelom pravne sigurnosti, tvrdeći da sud po službenoj dužnosti mora ispitati sadrži li ovršna isprava nezakonitu klauzulu.

Zatražio je punu i dosljednu primjenu prava EU-a, osiguranje pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom, a građanin, istaknuo je, mora imati pravo izbora želi li ništetnost ugovora, pregovore o novim uvjetima ili povrat preplaćenih iznosa.