Miletić: Inflaciju u Hrvatskoj proizveo je premijer Plenković, a mjere će osiromašiti građane!

Miletić je na konferenciji za novinare o Vladinim antiinflacijskim mjerama ustvrdio kako je premijer Plenković uveo euro, iako su ga, ne samo iz Mosta, molili da to ne radi, jer su iskustva svih država pokazala da je "inflacija zgazila građane" nekoliko godina nakon uvođenja eura. Navodi da će Vladinim antiinflacijskim mjerama posebno biti pogođeni "paušalci" i mali iznajmljivači, kojima su dodatno povećani porezi. Mjere dovode do dodatnog osiromašenja građana, kazao je i pozvao Vladu da od toga odustane.

Ustvrdio je kako premijer Plenković "godišnje prosječno neselektivno zapošljava 20 tisuća ljudi u javnu birokraciju i javni sektor", te da takvi potezi pokazuju da mu "očigledno nestaje novaca za sve one tisuće ljudi koje neselektivno zapošljava".

"Nije nam jasno zašto se u ovom trenutku, kada Hrvatska ima problem s inflacijom, ide s ovakvim nametima na ljude koji pune proračun", kazao je Miletić.

Predsjednik županijske organizacije Mosta Josip Skočibušić pogrešnom je ocijenio Vladinu odluku o obnovi i uređenju 33 stana za potrebe smještaja azilanata, od čega čak 19 u Osijeku.

Država ulaže ogromna sredstva kako bi zbrinula ljude koji iz trećih zemalja ilegalno ulaze u Hrvatsku u trenutku kada brojni hrvatski građani nemaju riješeno stambeno pitanje, smatra.

Odgovorna vlast prvenstveno treba brinuti o svojim državljanima i njihovim životnim uvjetima, ne želimo da Osijek, naša Županija i Hrvatska snose teret ilegalnih migracija i loših briselskih migracijskih politika, poručio je Skočibušić.

Predsjednik osječke organizacije Mosta Viktor Škaro zatražio je pak od osječke Gradske uprave financijsko izvješće o poslovanju osječkog HNK-a, jer je, prema njihovim informacijama, kazalište u minusu 100-tinjak tisuća eura.

"Pitamo se jesu li to razlozi za najavljene otkaze za 30 djelatnika HNK-a, koji nemaju ekonomskog smisla, jer se radi o osobama koje imaju najmanje plaće unutar toga sustava", dodao je Škaro i pozvao Vladu da u sufinanciranje uključi osječko i ostala nacionalna kazališta, po uzroku na zagrebački HNK.