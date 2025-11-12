Miletić poručio Plenkoviću: Službeno zabranite komunizam!

Desni oporbeni saborski zastupnik Marin Miletić (Most) pozvao je u srijedu, na aktualnom prijepodnevu, da se u Hrvatskoj službeno zabrani veličanje komunizma, navodeći da i Europski parlament govori o takvoj zabrani.

„Napravite to u svom mandatu, imat ćete moju, ali i podršku svih suverenističkih i demokršćanskih opcija u Saboru“, pozvao je Miletić premijera Andreja Plenkovića koji na njegov prijedlog nije mogao odgovoriti zbog formalnih razloga.

Mostov je zastupnik, naime, to predložio očitujući se o premijerovu odgovoru na njegov inicijalni upit, a za što saborski Poslovnik ne dopušta dodatni odgovor.

Miletić (Most): Što ćete napraviti da se zaustavi "divljanje pogubljene ljevice"?

Miletić se pozvao na rezoluciju Europskog parlamenta iz 2019. u kojoj se, tvrdi, kaže da je komunistička ideologija, jednako kao i nacistička, dovela do genocida, masovnih ubojstava, deportacija… Držim da danas imao dovoljno snage da kao Češka, Trump, službeno zabranimo te radikale, antife, veličanje komunizma, rekao je Miletić.

Plenkovića je pitao i što će napraviti da zaustavi „divljanje pogubljene ljevice, jugoslavenskih nacionalista, dijela crvenih fašista“ koji traže vraćanje imena trgova po zločincu Titu, izbacivanje vjeronauka iz škola, u stranačkim dokumentima pišu da je Domovinski rast nastao na mitu.

Premijer mu je odgovorio da Vlada ne može utjecati na to što će drugi govoriti u javnom prostoru, ali da je njegov dojam da ljudi na kraju dobro vide. „Mi smo zrcalo onoga što vide, mi smo odraz volje naroda“, rekao je Plenković i naglasio da je za HDZ Domovinski rat temelj suvremene hrvatske države, „zaglavni kamen slobode, države i društva koju danas imamo“. „To je stvarana poveznica oko koje ne bi trebalo biti dileme, to je držalo pomirbu koju je promovirao predsjednik Tuđman“, naglasio je.

Referirajući se na Miletićevu kritiku organizatora izložbe o Dejanu Medakoviću, jednom od autora memoranduma SANU-a, dokumenta koji je poslužio za agresiju na Hrvatske i Medakovićevo traženje od Haaga da ne progoni Radovana Karadžića, srpskog ratnog zločinca, Plenković je najavio da će se kroz Savjet za nacionalne manjine, koji daje novac za takve projekte, tražiti da se malo detaljnije pazi koji se programi odobravaju.

Anušić: Do kraja godine četiri ugovora za opremanje OS RH vrijedna 1,9 milijardi eura

U višesatnom propitivanju premijera i ministara, kojim su ponovno dominirala svjetonazorska pitanja, rijetka su bila ona druga, među njima i ono Ante Deura (HDZ) o ugovorima za modernizaciju Hrvatske vojske.

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je da će Hrvatska do kraja godine potpisati četiri velika ugovora o nabavci i opremanju Oružanih snaga RH, vrijedna gotovo 1, 9 milijardi eura, s tim da velika većina novca dolazi iz SAFE programa.

To uključuje sustav protudronske obrane, vrijedan 125 milijuna eura, potom ugovor za nabavku 420 teških terenskih kamiona, vrijednih 200 milijuna eura, tu je i zajednička nabava samohodnih haubica cezar vrijednosti 320 milijuna eura. Najveća nabava su 44 tenka leopard najnovije proizvodnje ukupne vrijednosti 1, 3 milijarde eura, nabrojao je Anušić, napominjući da će u sve biti uključene i domaće tvrtke Končar i Đuro Đaković.

Piletić: Prvi centri za starije koncem ove ili početkom iduće godine

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je kako je plan da Nacionalna dječja bolnica bude završena do 2029..

Za prvu fazu je osigurano 237 milijuna eura, a plan je da bude završena 2029. i nadam se da ćemo uspjeti poštovati sve rokove, odgovorila je HDZ-ovoj Nikolini Baradić, svjesna skepse koja postoji, jer se na taj projekt dugo čeka.

Od 17 centara za starije, koji se grade, neki su u završim fazama, a ako ne do konca ove, onda u siječnju iduće godine, imat ćemo otvorenje jednog od ovih centara, najavio je resorni ministar Marin Piletić, odgovarajući na upit Veselka Gabričevića (HSU), u kojoj su fazi ti centri i kad bi mogli primiti prve korisnike.

Najavio je i da će se iduće godine, nakon što se otvore novi kapaciteti za smještaj starijih, raspisati javni poziv za nove centre.