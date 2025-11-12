Obavijesti

HDZ-ovac poručio Orešković: 'Ako ste vi budućnost, kupit ću tri crne košulje i odijela'

Piše Luka Safundžić,
Zagreb: Sabor raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Posljedica vaših dvostrukih konotacija i događaja od ljeta je da ste kapitulirali pred silama koje Hrvatsku zamišljaju drugačije od onakve kakva je zapisana u Ustavu, rekla je Orešković premijeru

Dalija Orešković prozvala je danas u Hrvatskom saboru premijera Andreja Plenkovića da je Hrvatsku "isporučio" onima koji veličaju NDH i ustašku ideologiju.

- Da ćete nas proglasiti onima koji provode povijesni revizionizam i ustaštvo, neće proći, nitko normalan to neće prihvatiti, ovo što govorite je sramota vama, velika neistina i laž, smirite loptu - odgovorio je Plenković zastupnici, koja je uzvratila. 

- Posljedica vaših dvostrukih konotacija i događaja od ljeta je da ste kapitulirali pred silama koje Hrvatsku zamišljaju drugačije od onakve kakva je zapisana u Ustavu - rekla je Orešković.

Prozvala ga je i da je kapitulirao pred onima koji negiraju da je temelj hrvatske državnosti antifašizam, pred onima koji Domovinski rat vide kao nastavak borbe koju su ustaše vodile od 1941. do 1945.

Plenković joj je uzvratio kako je svojim monologom potvrdila sve što govori o tome što radi ljevica "koja histerizira i koja iza svakog ugla vidi revizionizam i ustaštvo" i kako je jedna od onih koji su stvorili ovo ozračje.

- Ako ste vi hrvatska budućnost, sutra ću otići i kupiti tri crne košulje i odijela - poručio je HDZ-ov Ljubomir Kolarek zastupnici, a Josip Borić ju nazvao prvakom "niskosti i mržnje" u Saboru, u javnom prostoru i na društvenim mrežama. 

