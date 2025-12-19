Miletić pozvao Plenkovića da spasi HŽ u Gorskom kotaru

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i gradski vijećnik Vrbovskog Arsen Vukušić pozvali su u petak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da zaustavi gašenje postrojenja HŽ Carga Polka, ističući da od njega živi stotinjak Gorana.

Gorski kotar ne može si priuštiti gašenje pogona koji desetljećima dobro posluje i koji je u prvih nekoliko mjeseci poslovao s dobiti od više od 150.000 eura, rekao je Miletić na konferenciji za novinare.

"Radna mjesta u Gorskom kotaru treba čuvati, a HŽ Cargo neka radi drugačiju prenamjenu sustava i sačuva posao Goranima", rekao je i dodao da je nelogično zatvarati pogon koji posluje pozitivno. Upozorio je da bi takav potez mogao potaknuti iseljavanje stanovnika iz kraja.

Gradski vijećnik Vukušić poručio je da će tražiti podršku svih političkih opcija u Vrbovskom i poslati dopis Vladi da odmah reagira.

"Gorski kotar treba politike koje potiču razvoj našeg kraja, a ne koje nas vode ka iseljavanju", istaknuo je.

Naglasili su da HŽ Cargo treba očuvati proizvodnju i održavanje vagona u Polki, a moguće smanjenje broja zaposlenih predložili su proporcionalno rasporediti u drugim postrojenjima, kako bi stotinjak ljudi u Gorskom kotaru zadržalo posao.

Miletić je zaključio da regija treba investicije, proizvodnju, snažan agroturizam i kvalitetnu liječničku skrb, upozorivši da u protivnom već izgrađena infrastruktura, kao što su škole, vrtići i zgrade, mogu ostati bez svrhe zbog odlaska stanovnika.