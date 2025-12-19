Obavijesti

POSEBAN MEHANIZAM

Zašto će Hrvati plaćati Ukrajinu, a Mađari Slovaci i Česi neće?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Zašto će Hrvati plaćati Ukrajinu, a Mađari Slovaci i Česi neće?
Foto: Reuters

Među državama koje sudjeluju ne postoji fiksni iznos po državi. Trošak se dijeli neizravno kroz EU proračun, pri čemu veće i bogatije države (poput Njemačke, Francuske, Italije, Španjolske i Nizozemske) snose veći dio tereta

U Europskoj uniji donesena je odluka o osiguravanju 90 milijardi eura financijske pomoći Ukrajini za razdoblje 2026.–2027., ali ne iz zamrznute ruske imovine. Umjesto toga, sredstva će se osigurati zajedničkim zaduživanjem EU-a, odnosno izdavanjem europskih obveznica, uz jamstvo proračuna EU-a.

Tko zapravo „plaća“ Ukrajinu

U praksi to znači da većina država članica EU-a sudjeluje u financiranju, ali ne sve. Sve države članice osim Mađarske, Slovačke i Češke sudjeluju u ovom financijskom aranžmanu.

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen hold a press conference during a European Union leaders' summit, in Brussels
Foto: Stephanie Lecocq

Te države ne uplaćuju novac izravno Ukrajini, nego jamče za dug EU-a koji se koristi za davanje zajma. Ako Ukrajina u budućnosti ne bude mogla vratiti zajam, a zamrznuta ruska imovina se ne iskoristi za otplatu, trošak će se pokriti iz proračuna EU-a, razmjerno ekonomskoj snazi pojedinih država i njihovu udjelu u EU proračunu.

SASTANČENJA U BRUXELLESU Orban: Uspjeli smo! Europska unija neće ići u rat protiv Rusije
Orban: Uspjeli smo! Europska unija neće ići u rat protiv Rusije

Pojačana suradnja (enhanced cooperation)

Pojačana suradnja je mehanizam EU-a koji omogućuje da skupina država članica ide dalje u određenoj politici ili projektu, čak i ako se sve članice s time ne slažu. U ovom slučaju, većina država članica odlučila je nastaviti s financiranjem Ukrajine putem zajedničkog zaduživanja, dok su Mađarska, Slovačka i Češka odlučile ne sudjelovati u financijskom jamstvu. Umjesto da blokiraju odluku za cijelu EU, dopušteno je da se ona provede bez njih, kroz pojačanu suradnju.

Posljedice pojačane suradnje i raspodjela tereta

To znači da te tri države ne snose pravnu ni financijsku odgovornost za povrat ovog zajma, ali ne mogu spriječiti ostale države da provedu odluku. Među državama koje sudjeluju ne postoji fiksni iznos po državi. Trošak se dijeli neizravno kroz EU proračun, pri čemu veće i bogatije države (poput Njemačke, Francuske, Italije, Španjolske i Nizozemske) snose veći dio tereta, dok manje države plaćaju znatno manje.

Zaključno, sve države članice EU-a osim Mađarske, Slovačke i Češke sudjeluju u financiranju Ukrajine putem EU duga. Financiranje je neizravno i temelji se na zajmu, a ne na izravnoj donaciji. Hoće li to ikada značiti stvarni trošak za porezne obveznike ovisi o sposobnosti Ukrajine da vrati zajam te o tome hoće li se u budućnosti zamrznuta ruska imovina iskoristiti za njegovu otplatu.

