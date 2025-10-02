Obavijesti

MINISTARSTVO IH IGNORIRA

Miletić upozorio na loše stanje u Centru za rehabilitaciju Rijeka: 'To nije dostojno čovjeku...'

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Naveo je da su skrbnici sve probleme pokušali najprije riješiti unutar kuće, no, ustvrdio je, nailazili su na zatvorena vrata, ravnateljica je mjesecima bila na bolovanju i nedavno dala ostavku na tu funkciju

Mostov saborski zastupnik Marin Miletić u četvrtak je na konferenciji za novinare u Rijeci upozorio na probleme u djelovanju Centra za rehabilitaciju Rijeka na Brašćinama, navodeći da se prema štićenicima ne odnosi na kvalitetan način. Miletić je rekao da u ovom Centru nema dovoljno osoblja, da štićenici nemaju program dostojan čovjeka, te da im se, unatoč nazivu, ne pruža rehabilitacija.

 Naveo je da su skrbnici sve probleme pokušali najprije riješiti unutar kuće, no, ustvrdio je, nailazili su na zatvorena vrata, ravnateljica je mjesecima bila na bolovanju i nedavno dala ostavku na tu funkciju. "Skrbnici su pisali nadležnoj pravobraniteljici i ministarstvu, a nakon što se problemi nisu rješavali, obratili su se meni kao saborskom zastupniku ovog kraja", dodao je Miletić.

Napominje kako je osobno razgovarao s ministrom Marinom Piletićem o ovim pitanjima te mu, kaže Miletić, "poručio da će, ako se za dva ili tri tjedna stanje u riječkom centru ne poboljša, potražiti pomoć medija i istupiti u javnost".

 Kaže da se trenutno samo jedna medicinska sestra skrbi o 40 štićenika i  kako te probleme treba riješiti država, odnosno nadležno ministarstvo.

 O stanju u Centru za rehabilitaciju Rijeka govorili su i članovi obitelji i skrbnici štićenika.

 Naveli su da je do prije nekoliko godina stanje bilo znatno bolje, ali da se situacija pogoršavala, a posebno je teško posljednjih mjeseci. 'Štićenici su djeca u tijelu odraslih osoba, potrebna im je skrb 24 sata na dan, topla riječ i zagrljaj, a sad je stanje zabrinjavajuće, jer određeno vrijeme znaju biti sami', rekli su članovi obitelji i skrbnici štićenika.

 Kažu i da centru nema rehabilitatora, nema drugih usluga, te tvrdi kako 'postaje upitno i pružanje osnovnih usluga poput hrane ili pranja'. No, naveli  su da preostalo osoblje daje sve od sebe i trudi se maksimalno.

