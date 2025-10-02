Lani čekali Hajduk, a dočekali Rijeku: Armence bez njihova Fruka ruše čak i Gibraltarci

Više od mjesec dana prošlo je od zadnje europske utakmice Rijeke, a od svega priželjkivanog na Kvarneru se promijenio samo trener. Od solunskog stradavanja kod PAOK-a (5-0), riječku je klupu preuzeo Victor Sanchez i sve što je Španjolac napravio u ovih mjesec dana bez europskih obaveza, jest uveo Rijeku u osminu finala Kupa Hrvatske pobjedom protiv četvrtoligaša Maksimira, dosad mu i jedine u četiri utakmice. I tko zna što bi tu bilo da Rijeka nije Zagrepčane dočekala na Rujevici.

Riječani su i dalje začahureni na dno HNL-a uz novog prvoligaša Vukovar, igra i rezultati samo su lijepa uspomena iz prošle sezone, Sanchez (još) nije donio nikakav pomak osim na riječima, a momčad ulazi u novi "turnus" ritma s dvije utakmice tjedno. Tko zna, možda baš to, suprotno nogometnoj logici, razbudi Riječane.

Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Njihova je stanica u prvom kolu Konferencijske lige ovog četvrtka (18:45 po hrvatskom vremenu, ArenaSport 2) Erevan, 3200 kilometara udaljen glavni grad Armenije. Država na južnom Kavkazu, iz koje korijene vuku Andre Agassi, David Nalbandian, pjevačica Cher pa Kim Kardashian, bit će 31. u kojoj će Rijeka igrati pod okriljem Uefe u 116. utakmici. Na stranu onoga što nudi Armenija, važnije je što nudi Noah, klub koji postoji od 2017. godine. U ovih osam godina imaju već četiri trofeja, najveći - prvenstvo Armenije - osvojili su prošle sezone, kad su i debitirali u Konferencijskoj ligi. Možda se sjećate, da je Hajduk prošao Ružomberok, igrao bi protiv Armenaca. Bolan im je bio odlazak na Stamford Bridge, izgubili su kod Chelseaja 0-8, pobijedili tek Mladu Boleslav u šest utakmica.

Danas ih vodi Sandro Perković, koji je na klupi Dinama dovršio prošlu sezonu pa prepustio mjesto Mariju Kovačeviću. Za hrvatski štih iz Slaven Belupa doveo je bivšeg igrača Rijeke Alena Grgića te bivšeg hajdukovca Marina Jakoliša, ali ima u Perkovićevu timu još balkanskog štiha sa Srbinom Čančarevićem i Bosancima Zolotićem i Mulahusejnovićem. Momčad prema Transfermarktu vrijedi 13,8 milijuna eura ili skoro tri puta manje od Rijeke (36,88), golman Fayulu (1,2 mil. €), Jakoliš i Japanac Takuto Oshima s po milijun eura jedini su sedmeroznamenkasti eksponati. Stranci, a ima ih sa svih strana svijeta, čine većinu momčadi, dobra vijest za Rijeku je što je teže ozlijeđen njihov Fruk, portugalski napadač Goncalo Gregorio, prošle sezone uvjerljivo najbolji strijelac s 20 golova u svim natjecanjima. Loša za Rojeku je što će i Sanchez morati posložiti obranu bez suspendiranog Majstorovića.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bez njega nisu mogli ni protiv gibraltarskog Lincolna, koji ih je izbacio u trećem pretkolu Europske lige. Prethodno su u prvom pretkolu Lige prvaka prošli Budućnost, pa ispali od Ferencvaroša. Nakon šoka s Lincolnom, u play-offu Konferencijske lige prošli su ljubljansku Olimpiju, Rijekine znance. U sedam kola u prvenstvu imaju pet pobjeda, poraz i remi. Europske utakmice ne igraju na vlastitom stadionu Abovyan City kapaciteta 3100 mjesta nego na nacionalnom stadionu Vazgen Sargsjan (15.000).