Miletić upozorio: 'Riječani i dalje udišu metalnu prašinu'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: Konferencija za medije Marina Miletića i Josipa Katalinića | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tvrdi da se u blizini bolnice pretovaraju stotine tona otpada, upozorava i na povišene razine štetnih čestica u zraku

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić upozorio je u subotu kako je još prije godinu dana obećano da će se zaustaviti pretovar i skladištenje metalnog otpada u riječkoj luci, no da se od tada ništa nije promijenilo. Miletić je na konferenciji za medije istaknuo da prema Ustavu svaki građanin ima pravo na čisti zrak, a da se Riječani truju česticama metalnog otpada u središtu grada. Na udaljenosti od samo 50 metara je Klinički bolnički centar Rijeka, gdje se liječe ljudi od najtežih bolesti, a ovdje se pretovaruje stotine tona metalnog otpada, rekao je Miletić govoreći u Krešimirovoj ulici, u neposrednoj blizini granice lučkog prostora i mjesta gdje se skladišti otpad.

"Ravnatelj Luke uprave Rijeka Denis Vukorepa je prije godinu dana obećao da će se ovaj otpad ukloniti. Ništa se od tad nije dogodilo, prošli su lokalni izbori", ustvrdio je Miletić. Paradoks je, kaže, da Lučka uprava ima certifikat 14001, koji jamči najveći ekološki standard, a s njime se diče u javnosti.

Most upućuje apel da se ispune obećanja i makne otpad. Ako se to ne učini, morat ću kao narodni zastupnik zamoliti pomoć mjerodavnih institucija, neka se oni pobrinu o tome i utvrde tko je odgovoran, istaknuo je Marin Miletić.

Zastupnik Mosta u skupštini Primorsko-goranske županije Josip Katalinić i potpredsjednik te političke stranke naveo je da Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, koji mjeri kvalitetu zraka, tvrdi da je na tom području zrak prve kvalitete. No, dodao je, vjerojatno prešućuju da je ovdje stanje mnogo lošije nego na mjerno stanici u Nastavnom zavodu, stotinjak metara dalje. Tu je koncentracija arsena, kadmija i olova sedam puta veća nego kod Nastavnog zavoda, rekao je.

Vjerojatno prešućuju i da je ovdje koncentracija željezne prašine znatno veća nego u brodogradilištu Viktor Lenac, a sve to su pokazatelji da zrak nije prve kvalitete, naglasio je Katalinić.

