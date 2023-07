Mileva je dobila državljanstvo i ide u KBC Rebro na obradu: 'U par dana mi se okrenuo život!'

Sjajne vijesti rasplakale su mladu majku Milevu Simetić Saliji (26) iz Pule o kojoj smo pisali u ponedjeljak.

Nakon što joj je javljeno da je konačno dobila državljanstvo, u petak ju je obradovala još jedna velika vijest. U ponedjeljak odlazi u KBC Rebro zbog obrade i stavljanja na listu za transplataciju jetre.

“Ovo sve kao da se događa nekom drugom a ne meni. Ja sam do “jučer” bila samo jedna smrtno bolesna žena kojoj je preostalo tek par mjeseci života, i koja je sanjala da vidi svog sinčića kako raste. U niti tjedan dana od kad je objavljena moja priča u 24 sata, moj vapaj su čuli svi. Hvala cijeloj Hrvatskoj koja se ujedinila i uplatila dobrovoljni prilog za skupe injekcije Oxlumo koje bi me održale na životu dok ne dobijem jednog dana najprije jetru a kroz dvije godine i bubreg. Hvala ministarstvu što mi je konačno odobrilo državljanstvo,iako sam udana za hrvatskog državljanina i u Puli u prosincu rodila mog jedinca Luana. Hvala liječnicima, ravnateljici pulske bolnice jer svi su se oni borili za mene svim snagama. Moj život se okrenuo u niti tjedan dana i možda san postane stvarnost. Na moj račun uplaćeno je do sad 350.000 eura. Ljudi dragi gotovo imam novca za prvu injekciju koja košta 380.000 dolara a koja bi blokirala moju jetru koja pretjerano stvara oksalate i uništava sve moje organe”, drhtavim glasom nam je rekla Mileva.

Opet se slomila. Kaže da se osjeća kao u nekom bunilu. Iako je obećala da hoće, Mileva i dalje ne jede. Kaže da ne može. Teži 40 kilograma i do dijalize na koju odlazi 6 puta tjedno u Puli, vozi je suprug koji joj je velika podrška i uz čiju pomoć napravi par koraka. Više od toga nema snage. Nema snage ni svog mališana nositi u naručju. Kaže da će zbog svih ljudi koji su se ujedinili da ozdravi, pokušati živjeti.

“Borit ću se. Zbog sina, muža i svih ljudi koji vjeruju u mene i moj oporavak. Zbog svih koji su mi pomogli na bilo koji način. Moram. Moja liječnica s dijalize dr. Zuban mi je rekla da idem u Zagreb u ponedjeljak kod liječnice koja vodi tim za transplatacije. U ponedjeljak me očekuju u bolnici gdje ću ostati desetak dana. Nakon potrebnih obrada, ako sve bude u redu stavit će me na listu za transplataciju jetre. Ovo nisam mogla ni sanjati. Nakon obrade vidjet će se jesam li spremna za operaciju i tamo ću vidjeti što je sve potrebno da primim prvu dozu skupog lijeka, o čemu više zna prof. Nikolina Bašić Jukić”, rekla je Mileva.