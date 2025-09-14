Obavijesti

Čuvarice baštine PLUS+

Milica i Matija rogu spasile od zaborava: 'Bila je nekoć glavni ukras u bračnoj sobi mladenaca'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Milica i Matija rogu spasile od zaborava: 'Bila je nekoć glavni ukras u bračnoj sobi mladenaca'
Bitelić: Milica i Matija Jukić obnavljaju tradiciju izrade Roga | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nekoć je roga, ukras, krasila gotovo svaku kuću u Zagori, ali prije 50-ak godina je zaboravljena, nestala. Danas se opet izrađuje...

Nekada je bila neizostavni dio ukrasa u obiteljskim kućama, dio dote mlade nevjeste, a onda je prije pedesetak godina jednostavno zaboravljena, nestala, da bi nedavno zahvaljujući prvenstveno Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, s margine etnoloških predmeta došla u središte zanimanja javnosti. U nekim dijelovima Hrvatske, kao što je cetinski kraj, poznata je pod imenom roga jer ima rogove, drugdje je šiška, zvijezda, ali je svugdje identična, prepoznatljiva svojim izgledom i načinom izrade.

