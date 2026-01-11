Milicija i tajne službe upale su i uhitile 'proljećare', a Vjesnik je o tome objavio tek jednu - crticu

Zima 1972. godine u Zagrebu bila je posebno oštra. Studen nije bila samo meteorološka. U zoru 11. siječnja - bila je subota, neradni dan - satima prije nego što je prva svjetlost razbistrila nebo iznad Trga Republike, specijalne jedinice milicije i tajne službe započele su operaciju čiji će odjek trajati desetljećima. Jutarnja hajka nije bila usmjerena na obične kriminalce. Meta je bila intelektualna i politička elita koja je, samo godinu dana ranije, zagovarala reforme u okviru događaja koji će kasnije ući u povijest pod nazivom "Hrvatsko proljeće".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+