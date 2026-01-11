Dana 11. siječnja 1972. godine specijalne jedinice milicije i tajne službe pokucale su na vrata Franje Tuđmana, Marka Veselice, Šime Đodana, vođa studentskih pokreta i drugih. Situacija se kuhala godinama...
FELJTON: SLOM HRVATSKOG PROLJEĆA PLUS+
Milicija i tajne službe upale su i uhitile 'proljećare', a Vjesnik je o tome objavio tek jednu - crticu
Čitanje članka: 10 min
Zima 1972. godine u Zagrebu bila je posebno oštra. Studen nije bila samo meteorološka. U zoru 11. siječnja - bila je subota, neradni dan - satima prije nego što je prva svjetlost razbistrila nebo iznad Trga Republike, specijalne jedinice milicije i tajne službe započele su operaciju čiji će odjek trajati desetljećima. Jutarnja hajka nije bila usmjerena na obične kriminalce. Meta je bila intelektualna i politička elita koja je, samo godinu dana ranije, zagovarala reforme u okviru događaja koji će kasnije ući u povijest pod nazivom "Hrvatsko proljeće".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku