Obavijesti

News

Komentari 2
FELJTON: SLOM HRVATSKOG PROLJEĆA PLUS+

Milicija i tajne službe upale su i uhitile 'proljećare', a Vjesnik je o tome objavio tek jednu - crticu

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 10 min
Milicija i tajne službe upale su i uhitile 'proljećare', a Vjesnik je o tome objavio tek jednu - crticu
Foto: Hrvatska enciklopedija

Dana 11. siječnja 1972. godine specijalne jedinice milicije i tajne službe pokucale su na vrata Franje Tuđmana, Marka Veselice, Šime Đodana, vođa studentskih pokreta i drugih. Situacija se kuhala godinama...

Admiral

Zima 1972. godine u Zagrebu bila je posebno oštra. Studen nije bila samo meteorološka. U zoru 11. siječnja - bila je subota, neradni dan - satima prije nego što je prva svjetlost razbistrila nebo iznad Trga Republike, specijalne jedinice milicije i tajne službe započele su operaciju čiji će odjek trajati desetljećima. Jutarnja hajka nije bila usmjerena na obične kriminalce. Meta je bila intelektualna i politička elita koja je, samo godinu dana ranije, zagovarala reforme u okviru događaja koji će kasnije ući u povijest pod nazivom "Hrvatsko proljeće".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Pred Trumpa je stigao zakon HR 5274 koji bi mogao zabetonirati američku politiku prema nama!
ŠIFRA ZA HRVATSKU

Pred Trumpa je stigao zakon HR 5274 koji bi mogao zabetonirati američku politiku prema nama!

NOVI EXPRESS Zakonodavni prijedlog definira niz američkih ekonomskih i sigurnosnih inicijativa za zemlje Zapadnog Balkana. Unutra je i Hrvatska...
Iz Vjesnika je opet sukljao dim
Nakon dva mjeseca

Iz Vjesnika je opet sukljao dim

Iz Javne vatrogasne postrojbe kratko su poručili da dim dovode u vezu s toplovodom, bez dodatnih detalja. Policija zasad nema novih informacija o intervenciji
Thompson u Poreču viknuo 'Za dom', publika: 'Spremni'!
KONCERT U ISTRI

Thompson u Poreču viknuo 'Za dom', publika: 'Spremni'!

Dio građana i udruga usprotivio se održavanju koncerta, potpisivala se i peticija, ali Poreč je odlučio kako će se koncerti održati.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026