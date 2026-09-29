Milijun eura bačeno u vjetar! Tražit će novi izgled Maksimira

Prošlo je 25 godina od prve najave gradnje novog stadiona u zagrebačkome Maksimiru, a i dalje se ne zna kako će on izgledati. Za 24sata su iz Vlade, koja je suinvestitor i bez nje se ne može graditi, potvrdili da novi stadion sigurno neće izgledati kao prvonagrađeno idejno rješenje, koje je izazvalo goleme kritike i prijepore u javnosti.

Premijer Andrej Plenković je, osim toga, najavio da bi trebalo ići na novi natječaj, pa to potvrđuje da je definitivno već pala odluka kako se od prvonagrađenog rada odustaje. Time je u vjetar bačeno barem 976.000 eura koliko je podijeljeno nagrada za prvih pet radova koji su pristigli na međunarodni natječaj koji su organizirali Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreb. I gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Dinama Zvonimir Boban odustali su od potpore spornom idejnom rješenju koje su arhitekti u ocjenjivačkom sudu ocijenili kao najbolje. Glavna zamjerka javnosti je podsjećanje na stari stadion Vladimira Turine i tribine koje nisu spojene, a arhitekti u ocjenjivačkom sudu baš su te elemente proglasili posebnostima za prvu nagradu.

- Ne, nikako ne možemo biti slijepi i gluhi na negodovanje sportske i svekolike javnosti. Takav projekt ostaje za budućnost, za 100 godina i ne može se u njegovu gradnju ulaziti protiv svih - izjavio nam je visoki dužnosnik Vlade i time je potvrdio odustajanje od projekta talijanskih arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija iz studija VG13 Architects.

Naš sugovornik objašnjava i što slijedi. Ovaj međunarodni natječaj provest će se do kraja po zakonu o javnoj nabavi. Ako bude žalbi u žalbenom roku od onih koji nisu izabrani, o njima će se odlučivati, pa je moguće da natječaj bude poništen. Državna komisija za kontrolu postupaka može nakon eventualnih žalbi ostalih samo narediti novi odabir, u kojem opet može proći staro rješenje ili biti izabrano neko novo. Međutim, u ocjenjivačkom sudu većinom su bili arhitekti koji su podržali prvonagrađeni rad. Ministar turizma Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Tomašević i Zvonimir Boban također su podržali odluku struke i na predstavljanju su branili prvonagrađeni rad. No nakon prvih kritika, pa i iz HDZ-a, BBB-a, dijela struke i javnosti - njih trojica više nisu bili tako ustrajni i shvatili su da će morati nešto mijenjati. Međutim, propozicije natječaja ni ne dopuštaju da se neki, recimo prvonagrađeni, rad znatno izmijeni. A otvorene tribine i kvadratični oblik ključna su obilježja prijedloga talijanskih autora.

- Ali čak i da natječaj ne bude poništen, Grad i Vladu kao investitore nitko ne može obvezati za gradnju prema idejnom rješenju protiv kojeg je javnost. Ne gubi se mnogo vremena. Imovinsko-pravni odnosi su riješeni, što je bila glavna prepreka za gradnju. Stari stadion treba početi rušiti kad bude gotova Kranjčevićeva i sve će to trajati. Ima dovoljno vremena da izaberu drugo rješenje na nekom drugom pozivnom natječaju. Investicija s popratnim sadržajima viša je od 200 milijuna eura i trošak natječaja samo je manji dio - objasnio nam je.

Kaže i da je natječaj proveden transparentno, pustili su struci da odluči, a trojac gradonačelnik/ministar/šef Dinama priklonio se na početku obrazloženju arhitekata, koji su jednoglasno podržali projekt. Ali ni jedan od njih neće ići protiv javnosti i navijača.

Iz svih jučerašnjih izjava premijera Andreja Plenkovića jasno je da se neće graditi prema prvonagrađenom rješenju iako nije izravno rekao da se od njega potpuno odustalo. Vlada i Zagreb dogovorili su financiranje u iznosu pola-pola, Dinamo u tom ne sudjeluje, pa je jasno i zašto je Boban suzdržan i čeka odluku onih koji će sve platiti.

- Biste li vi gradili kuću koja vam se ne sviđa? - retorički se upitao Plenković i time je sve rekao.

Premijer je također branio odluke Glavine i Tomaševića, koji su podržali projekt, ali kaže da je natječaj trebao dati novi stadion, a ovo sadašnje rješenje podsjeća na stari stadion ili njegovu rekonstrukciju. I zato smatra da je najbolje ići na novi natječaj. Podsjetio je da je Vlada inicirala i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Crkvom i zemljište za novi stadion, što je preduvjet za gradnju novog stadiona kad se postojeći sruši za godinu dana.

- Moje je shvaćanje bilo sve ovo vrijeme da gradimo novi Maksimir, da ne radimo niti posvetu starom stadionu, niti nekakvu na prvi pogled pa gotovo rekonstrukciju postojećeg stadion. I ako idemo s tih postavki, onda je možda primjerenije tražiti neko drugo rješenje. Nije to nikakvo sad, hm, pitanje ukusa, nego je to pitanje smislenog ulaganja sredstava u projekt koji će živjeti desetljećima s gradom, s Hrvatskom, s hrvatskim nogometom, s Dinamom, s nogometnom reprezentacijom i u konačnici s emocijama cijele nacije - poručio je Plenković.

Iako su rijetko na istoj strani, za poništenje natječaja i Plenkovićevu ideju založio se i Most. A SDP, koji je koalicijski partner Možemo! Tomislava Tomaševića, takvu je opciju okarakterizirao kao štetu za ugled jer pitanje je tko će se ubuduće javiti na natječaj. Arhitekt Nenad Fabijanić, koji je bio član ocjenjivačkog suda, i prije je govorio da se od prvonagrađenog rada ne smije odustati, nije bio raspoložen više za komentar. Ni predsjednica Komore arhitekata Rajka Bunjevac nije nam se javila prokomentirati ovaj obrat.

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