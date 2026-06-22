Milijunaš i desničar Abelardo de la Espriella novi je predsjednik Kolumbije! 'Trump se prvi javio'

Kontroverzni odvjetnik, poduzetnik i samoprozvani politički autsajder Abelardo de la Espriella novi je predsjednik Kolumbije. Čovjek poznat po bliskim vezama s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom je u drugom krugu izbora, obilježenom dubokom polarizacijom, odnio tijesnu pobjedu nad ljevičarskim senatorom Ivánom Cepedom, štićenikom odlazećeg predsjednika Gustava Petra. S prebrojanih više od 99 posto glasova, de la Espriella je osigurao 49,67 posto, dok je Cepeda osvojio 48,69 posto, što predstavlja razliku manju od 300.000 glasova. Ovaj rezultat označava oštar politički zaokret udesno za ovu južnoameričku državu i smatra se svojevrsnim referendumom o politici prve ljevičarske vlade u povijesti zemlje.

Trijumf "Tigra" kao kritika Petrove ere

Pobjeda Abelarda de la Esprielle, poznatog po nadimku "Tigar", predstavlja kulminaciju munjevitog političkog uspona. Bez ikakvog prethodnog iskustva na izabranim funkcijama, ovaj 47-godišnji odvjetnik i milijunaš izgradio je kampanju na oštroj kritici vlade Gustava Petra, optužujući je za pogoršanje sigurnosne situacije i ekonomske probleme. Njegov uspjeh leži u vještoj kombinaciji imidža uspješnog poslovnog čovjeka, korištenja društvenih mreža i populističke retorike usmjerene protiv establišmenta.

Njegova je kampanja bila ispunjena spektaklom - od snimanja glazbenih spotova i marketinga vlastitog brenda ruma do korištenja sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom. Time je uspio kanalizirati frustraciju birača tradicionalnim političkim strankama, slično kao što je to uspjelo Rodolfu Hernándezu na prethodnim izborima. Dok je Cepeda svoju kampanju temeljio na mobilizaciji postojeće Petrove baze, de la Espriella je uspješno privukao široki konzervativni blok, uključujući i glasače koji su u prvom krugu podržali druge desne kandidate.

Foto: Sergio Acero

Čvrsta ruka protiv kriminala kao pobjednička formula

Središnja točka de la Espriellinog programa bila je sigurnost. Obećao je beskompromisni obračun s naoružanim skupinama i narko-kartelima, najavljujući kraj mirovnih pregovora koje je započeo Petro. Njegov plan uključuje izgradnju deset megazatvora po uzoru na salvadorskog predsjednika Nayiba Bukelea, čije su agresivne metode smanjile stopu ubojstava, ali i izazvale optužbe za kršenje ljudskih prava. Također, planira ponovno pokrenuti zračno zaprašivanje usjeva koke i ojačati vojsku u suradnji sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

Ova obećanja naišla su na plodno tlo kod birača umornih od porasta nasilja. Prema podacima Međunarodnog odbora Crvenog križa, 2025. godina bila je najgora za civile u posljednjem desetljeću, dok je ubojstvo predsjedničkog kandidata Miguela Uribe Turbayja u kolovozu postalo simbol neuspjeha Petrove politike "Totalnog mira". De la Espriella je vješto iskoristio taj strah, predstavljajući Cepedu kao kandidata koji bi nastavio neuspješnu strategiju dijaloga s kriminalcima. Njegov program, iako nedovoljno detaljan, jasno je komunicirao poruku reda i autoriteta.

U ekonomskom smislu, najavio je smanjenje poreza, ukidanje nepotrebnih državnih agencija radi uštede, te ponovno poticanje istraživanja i eksploatacije nafte i plina, što je u potpunoj suprotnosti s Petrovom zelenom agendom.

Podrška iz Washingtona i osporavanje rezultata

Među prvima koji su čestitali de la Esprielli bio je američki predsjednik Donald Trump, s kojim je, kako tvrdi, razgovarao neposredno nakon objave preliminarnih rezultata. Čestitke su stigle i od američkog državnog tajnika Marca Rubija, argentinskog predsjednika Javiera Mileija te ekvadorskog Daniela Noboe, potvrđujući de la Espriellinu pobjedu kao dio šireg konzervativnog vala u Latinskoj Americi.

Međutim, ishod izbora nije konačan. Iván Cepeda i predsjednik Petro odbili su priznati poraz, najavljujući pravnu bitku i osporavanje rezultata s više od 33.000 biračkih mjesta.

Foto: Sergio Acero

​- Naša mreža promatrača, deseci tisuća njih, zajedno s odvjetnicima, osporava 33.000 biračkih mjesta diljem zemlje - poručio je Cepeda svojim pristašama, dodajući da će pričekati službeno prebrojavanje.

S obzirom na iznimno malu razliku, konačni rezultati ovisit će o sudskim odlukama, iako u kolumbijskoj povijesti ponovno brojanje nikada nije promijenilo ishod predsjedničkih izbora. De la Espriellu, koji ima i američko državljanstvo, očekuje i ustavna provjera zbog prisege vjernosti Sjedinjenim Državama. Bez obzira na ishod, pred njim je težak zadatak upravljanja duboko podijeljenom zemljom i fragmentiranim Kongresom, u kojem njegova stranka ima tek četiri senatora, što će svaki zakonodavni prijedlog učiniti predmetom teških pregovora i kompromisa.

*uz korištenje AI-ja