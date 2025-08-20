Obavijesti

POTRAGA ZA BOGATAŠEM

Milijunašu ostao još jedan dan: Još se nitko nije javio kako bi u Sloveniji podigao 37 mil. eura

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Hrvatska lutrija

U slučaju isplate, najnoviji slovenski milijunaš bit će bogatiji za 31,742.801,29 eura, dok će općina njegova stalnog prebivališta dobiti 5,601.670,81 eura. Riječ je o drugom najvećem dobitku ikada uplaćenom u Sloveniji

Sretni dobitnik čak 37 milijuna eura još se čeka u Lutriji Slovenije, odakle su nam jutros potvrdili da se još nitko nije javio. Rok za preuzimanje ovog velikog iznosa je - četvrtak!

Osim toga, u Sloveniji je netko jučer postao bogatiji za 460.552,10 eura.

- Ludo! Nečiji san se ispunio, napisali su na stranici Lutrije Slovenije, a listić je uplaćen na prodajnom mjestu u naselju Godovič.

Više od dva mjeseca nakon velikog dobitka, u Lutriji Slovenije još traže sretnog igrača koji je u svibnju uplatio dobitni listić u Kranju, na adresi Cesta Staneta Žagarja 69, piše 24ur.

Taj listić, iz 42. kola igre Eurojackpot, s kombinacijom brojeva 11, 17, 19, 33, 40 te dodatnim brojevima 7 i 12, donio je nevjerojatnih 37,344.472,10 eura. No ako vlasnik listića ne zatraži isplatu do 21. kolovoza 2025., odnosno u roku od 90 dana od dana izvlačenja, prema pravilima igre iznos će se vratiti u fond Eurojackpota i preusmjeriti u fond za dobitak 5 + 2.

U slučaju isplate, najnoviji slovenski milijunaš bit će bogatiji za 31,742.801,29 eura, dok će općina njegova stalnog prebivališta dobiti 5,601.670,81 eura. Riječ je o drugom najvećem dobitku ikada uplaćenom u Sloveniji, a rekorder ostaje sretnik koji je u travnju 2024. uplatio Jackpot vrijedan 60 milijuna eura. Iako više od 70 posto punoljetnih stanovnika Slovenije igra lutrijske igre i nada se visokim dobicima, u iznimnim slučajevima oni ipak ostanu bez vlasnika, poručuju iz Loterije Slovenije.

Posljednji veći iznos koji nitko nije preuzeo bio je dobitak Lotko 6 iz 2014. godine u vrijednosti od 1,307.522,30 eura. Uplaćen je na adresi Tacenska ulica 133 u Ljubljani, na prodajnom mjestu Pošte Slovenije, a Lutrija Slovenije je nakon intenzivne, ali neuspješne potrage za dobitnikom iznos vratila u igru Loto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

