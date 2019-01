Milijunašu rekli da je neplodan cijeli život: 'Djeca nisu moja?!'

Richard Mason (55) se 2006. godine rastao od svoje supruge Kate. Inače, suosnivač web stranice moneysupermarket.com, Richard je svojoj bivšoj ženi nagodbom dao četiri milijuna funti, a svaki mjesec plaćao još tri tisuće funti alimentacije za djecu.

No, prije dvije godine je saznao da ima cističnu fibrozu zbog čega je neplodan cijeli svoj život. Zanimljivo je to što s bivšom suprugom ima troje djece. Ona mu je napokon priznala da je imala povremene afere, no nije htjela reći s kime.

Richard je odlučio i testirati sebe i djecu, a DNK test pokazao je da nije otac svojim 19-godišnjim blizancima ni 23-godišnjem sinu. Svoju bivšu ženu odlučio je tužiti i dobio je tužbu, a i 250 tisuća funti.

Njegova nova supruga Emma (46) rekla je za The Sun da će Richard o tome napisati knjigu, a u njoj će i ponuditi novac muškarcu koji prizna da je otac trojice dječaka.