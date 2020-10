- I ovaj doga\u0111aj koji definitivno naru\u0161ava subjektivni dojam o sigurnosti gra\u0111ana, ali imamo izuzetnu stopu razrije\u0161enosti najte\u017eih kaznenih djela, ali i najmanje brojke \u0161to se ti\u010de ubojstava - istaknuo je.

Na pitanje odakle po\u010dinitelju vojno oru\u017eje, Milina je poru\u010dio kako ima puno oru\u017eja iz Domovinskog rata, ali nije\u00a0htio precizirati iz \u010dega to\u010dno je po\u010dinitelj pucao i je li to\u010dno da se radi o kala\u0161njikovu.

- Mi smo nalazili puno oru\u017eja i iz Drugog svjetskog rata i to ba\u0161 ovdje na podru\u010dju Zagreba posljednjih nekoliko godina. Utvrdit \u0107emo i ovdje podrijetlo tog oru\u017eja.\u00a0Ovim putem pozivam gra\u0111ane da dojave ako imaju bilo kakvu spoznaju o odba\u010denom oru\u017eju, koje posjeduju, da li \u010dlanovi obitelji ili u\u017eeg kruga gdje \u017eive, kako bi policijski slu\u017ebenici bez ikakvih sankcija do\u0161li i izuzeli oru\u017eje - rekao je.\u00a0\u00a0

Nije precizirao ni koliko je to\u010dno hitaca po\u010dinitelj ispucao prema policajcu i zgradu Vlade. Ponovio je samo kako je prvo pucao po\u010dinitelj pa onda i drugi policijski slu\u017ebenik.

- Ispucano je vi\u0161e streljiva. U toj razmjeni vatre tek \u0107e se o\u010devidom utvrditi koliko je ispucano i u kojem smjeru - rekao je pohvaliv\u0161i reakciju policajca.

Obzirom da su se pojavile\u00a0neslu\u017ebene informacije da je motiv za pucnjavu osobne prirode odnosno da je u pitanju ljubomora i obra\u010dun izme\u0111u po\u010dinitelja i ranjenog, novinari su upitali Milinu je li motiv ve\u0107 utvr\u0111en, na \u0161to je ravnatelj policije istaknuo kako se motiv utvr\u0111uje o\u010devidom.\u00a0

- Provodi se opse\u017eno kriminalisti\u010dko istra\u017eivanje kojem je cilj rasvijetliti sve okolnosti doga\u0111aja i motive - poru\u010dio je.\u00a0

Ranjenog policajca je odvezlo sanitetsko vozilo, a ravnatelj zagreba\u010dkog Zavoda za hitnu medicinu,\u00a0\u017darko Ra\u0161i\u0107, naglasio je kako je to ispalo tako jer se vozilo tamo slu\u010dajno zateklo. Poru\u010dio je kako je Hitna odmah po dojavi iza\u0161la na teren.\u00a0

- Mi smo dobili dojavu u 8.12 od policije, odmah je upu\u0107en tim T1 na Markov trg i po dolasku su postupali djelatnici Hitne pomo\u0107i sukladno uputama policijskih slu\u017ebenika. Taj isti tim je upu\u0107en s Markova trga na drugi doga\u0111aj, kada je prona\u0111en mrtav mu\u0161karac - istaknuo je.\u00a0

Novinari su ga upitali za vi\u0161e detalja. Koliko je timu Hitne pomo\u0107i trebalo da do\u0111u do Markova trga te otkuda su krenuli.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO: Pucnjava ispred Vlade

- Tim je krenuo isti tren iz Heinzlove ulice, iz sredi\u0161ta, trebalo im je manje od 10 minuta do mjesta doga\u0111aja. Drugo sanitetsko vozilo, koje je prevezlo ranjenog policajca, slu\u010dajno se na\u0161lo tamo, mislim da se radi o sanitetu Krapinsko-zagorske \u017eupanije. To je jo\u0161 jedan dokaz da na\u0161 zdravstveni sustav odli\u010dno funkcionira. Voza\u010d koji se na\u0161ao u blizini odli\u010dno je reagirao i u\u0161tedio je koju minutu za \u017eivot ozlije\u0111enog policajca. Tim Hitne pomo\u0107i je ostao na Markovu trgu, a onda su upu\u0107eni na drugu lokaciju\u00a0- rekao je.\u00a0

Nakon \u0161to je svjedokinja vidjela ministra zdravstva\u00a0Vilija Bero\u0161a\u00a0da je u trenutku unosa ranjenog policajaca u sanitetsko vozilo pro\u0161ao automobilom, a nije zastao, Bero\u0161 je, kako je ve\u0107 za 24sata potvrdio, poru\u010dio je kako je istina da je u tom trenutku bio tamo, ali da nije smatrao da treba pomo\u0107i.

- Bio sam gore pred kraj samog zbivanja, nisam svjedo\u010dio pucnjavi, prolazio sam u automobilu kada je ranjena osoba, sada znam da je bio ranjen, tada to nisam znao, bila ukrcavana, nisam vidio krv niti da je bilo kakvo urgentno zbrinjavanje - istaknuo je.\u00a0

