Šef sindikata policije: 'Da je policajac imao, recimo pancirni prsluk, do toga ne bi došlo'

Šef Sindikata policije, Dubravko Jagić, rekao je da policajac ne bi nastradao da je imao pancirku ili adekvatno oružje, no država nije opremila sve policajce.

<p>Propucavanje policajca na Markovom trgu komentirao je <strong>Dubravko Jagić, šef Sindikata policije</strong>, koji tvrdi da se stradavanje policajca moglo spriječiti da je država uložila u njihovu opremu.</p><p> - Vlada Republike Hrvatske bi trebala više kao poslodavac uložili u policijske službenike. Da je imao, recimo pancirni prsluk, do toga ne bi došlo. Vlada i dalje, iako ju čuvaju policajci, ne daje ono što bi trebala davati. Na kraju krajeva, zašto mi tamo stojimo? Da ih pozdravljamo? Ne, tamo smo da ih štitimo. No međutim oni bi se trebali malo pobrinuti za nas kao poslodavci.</p><p>Kaže da ne zna zašto ostali policajci navodno nisu priskočili u pomoć, ali da <strong>nema pancirki za sve policajce, kao ni adekvatnog oružja. </strong></p><p> - Policija je reagirala kako je trebala. Vi morate shvatiti da sustav ne stoji iza policajca kako bi trebao i naravno da se policajci nisu usudili upotrijebiti vatreno oružje, postavlja se pitanje kakva smo mi država. Policajci na Markovom trgu nisu sigurni iz vrlo jednostavnog razloga: policajac je u svojoj kućici, svatko očito gore može raditi što želi i to uopće nije mjesto za Vladu i Sabor. - dodao je <strong>Jagić</strong>.</p><p>Kaže da ne očekuje ostavku te da ovdje nema političke odgovornosti jer ovo nitko nije mogao predvidjeti. Ali očekuje bolje opremanje policajaca.</p><p> - Pa gledajte, stav sindikata je taj da se vjerojatno radilo o psihički poremećenoj osobi ili o terorističkom činu. Vlada RH bi trebala više kao poslodavac uložili u policijske službenike. Ne očekujemo ostavku, očekujemo da se policajci bolje opreme, da se bolje plate, da sustav stoji iza njih i to je to. Svi policijski službenici bi trebali imati pancirku ali ih policija nema dovoljno. Mi pozdravljamo naše političare dok, na primjer, to u Engleskoj nije normalno. Tamo stoji policijski službenik i nema pozdravljanja političara. Mi smo tu da čuvamo, da štitimo i da služimo, međutim tu se Republika Hrvatska malo zaigrala.</p><p><strong>Jagić</strong> je napomenuo da oni već dugo upozoravaju da to nije adekvatna lokacija za Vladu i Sabor.</p><p> - Radi se o tome da mi slovimo kao jedna od sigurnijih zemalja u Europi, možda smo se ipak malo opustili.</p>