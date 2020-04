Milinović: Dragi moji, ako volite Liku, nemojte nam dolaziti!

Ličko-senjska županija je dosad uvijek bila primjer rijetke naseljenosti, ali u borbi protiv korona virusa, to joj je i pomoglo. Do sad, imaju samo tri slučaja, i to "uvezena", kaže nam župan Darko Milinović koji je i šef ličkog kriznog stožera.

No, ono čega se Milinović boji je dolazak Ličana i građana iz drugih dijelova Hrvatske u njegovu županiju za uskrsni vikend.

- Dosad sam uvijek pozivao ljude u Liku, ali sada prvi put u povijesti moram reći: Dragi moji, ako volite Liku ne dolazite nam. Time ćemo pomoći zadržati dobru epidemiološku situaciju, što je preduvjet da zatražimo ublažavanje mjera. Izdržite i nemojte doći za vikend kod svoje rodbine i na svoje vikendice - kaže nam Milinović.

Milinović ističe da se očekuje porast stanovništva za vikend od 10 posto, što im je problem, te da je to kao da 80.000 novih ljudi u tri dana uđe u Zagreb. Nakon potresa u Zagrebu ujutro, isti dan im je stiglo 2300 ljudi iz glavnog grada.

- Pisali smo Nacionalnom stožeru i tražili možemo li mi uvesti dodatne mjere ograničenja ulaska. Što se mene tiče, da imam ovlasti, uveo bih karantenu od petka do ponedjeljka i zabranio svaki ulaz. Sve kako bi nakon toga mogli zatražiti i da se mjere ublaže ako ne budemo imali novozaraženih - ističe Milinović.

U Hrvatskoj je inače na snazi zabrana napuštanja prebivališta osim uz posebno izdane propusnice. Milinović vjeruje da to neće biti dovoljno jer "su naši ljudi snalažljivi", što dokazuje i preko 500.000 već izdanih propusnica. Pa zato apelira na sve raseljene Ličane: Ne dolazite ovaj vikend.