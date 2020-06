Milinović: Neću biti na listi kao HDZ-ovac, ne zanima me to...

I ja čujem te spekulacije da bi mogao biti nezavisni kandidat na listi HDZ-a, to su samo spekulacije, niti sam dobio takvu ponudu, niti sam se nudio, prokomentirao je ličko-senjski župan Darko Milinović

<p>Ličko-senjski župan i donedavni HDZ-ovac <strong>Darko Milinović</strong> komentirao je za<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a516990/Milinovic-za-N1-Necu-na-listu-HDZ-a-s-Domovinskim-pokretom-bilo-koketiranja.html" target="_blank"> N1</a> spekulacije da bi se mogao naći na listi HDZ-a kao nezavisni kandidat u 9. izbornoj jedinici. Dok neki spekuliraju, Milinović tvrdi da ga zanima samo lokalna politika.</p><p>Na pitanje kako se pojavljuje teza da bi mogao biti nezavisni kandidat na listi HDZ-a decidirano kaže:</p><p>- Neću biti na listi HDZ-a. Prije dva tri tjedna sam rekao da me nacionalna politika ne zanima.</p><p>Nemam ama baš nikakve ambicije što se tiče nacionalne razine. I ja čujem te spekulacije da bi mogao biti nezavisni kandidat na listi HDZ-a, to su samo spekulacije, niti sam dobio takvu ponudu, niti sam se nudio.</p><p>Milinović misli da će politička utakmica na izborima biti vrlo teška, pogotovo za HDZ. "Znam da je HDZ-u vrlo bitan svaki glas. Ličko-senjski HDZ će nažalost imati vjerojatno najgori izborni rezultat što se tiče parlamentarnih izbora", ustvrdio je.</p><p>Na pitanje je li bilo razgovora s Domovinskim pokretom <strong>Miroslava Škore </strong>kaže da može reći da je bilo koketiranja, ali nikakvih ozbiljnih razgovora nije bilo.</p><p>- Sve moje ambicije su vezane za iduće lokalne izbore i ja se pripremam za lokalne izbore - rekao je i spomenuo da je s respektabilnim ljudima iz Ličko-senjske županije razgovarao o osnivanju demokršćanske opcije koja bi djelovala isključivo u granicama županije.</p><p>- Ne, neću biti na listi HDZ-a, ne zanima me nacionalna politika - ustvrdio je ponovno na pitanje bi li njegovo ime na listi HDZ-a uzrokovalo raskol u ličko-senjskom HDZ-u.</p>