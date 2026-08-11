Milinović: U Gospiću se dogodio teroristički čin. Strašna je izjava Plenkovićeve ministrice

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je u utorak Vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog incidenta u Gospiću terorističkim činom i da procesuiraju sve odgovorne te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva.

"Apeliram na DORH i pravosudna tijela da razmotre mogućnost da ovaj ekocid proglase terorističkim činom te da se procesiraju svi odgovorni u tom lancu", poručio je Milinović u otvorenom pismu.

Milinović tvrdi da se u Gospiću "nedvojbeno dogodio teroristički čin ekocida" koji može ugroziti zdravlje stanovnika Gospića, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije, ali i cijele Hrvatske.

Pozvao je Vladu da hitno pristupi sanaciji otpada te predložio da premijer Andrej Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. "Prihvatite tu ideju, a to je hitna sanacija i da Andrej Plenković bude na čelu povjerenstva koje će biti zaduženo za provođenje istog", napisao je.

Kazao je da je još prije godinu i pol dana pozivao da predsjednik Vlade stane na čelo povjerenstva koje bi pristupilo hitnoj sanaciji otpada u Gospiću.

Milinović je upozorio i na tvornicu litija u Gospiću te zatražio sastanak s državnim odvjetnikom kako bi provjerio raspolaže li potrebnom dokumentacijom o odluci Ministarstva prema kojoj za tu tvornicu nije potrebna studija utjecaja na okoliš.

"Pozivam cijelu Hrvatsku da stane uz bok Gospića i na taj način pokaže novu vrstu domoljublja koje je danas potrebno, jednako kao i 91.", poručio je Milinović, pozvavši na zajedničku zaštitu zdravlja ljudi i sprečavanje daljnjeg onečišćenja.

Uskok je ranije objavio nalaz vještačenja prema kojem su na području industrijskog kompleksa u Gospiću pronađene velike količine otpada različitog sastava, uključujući opasan i ekotoksičan otpad, a utvrđeno je i onečišćenje tla te mogući utjecaj na podzemne vode.

Vještačenje je provedeno u sklopu istrage protiv bračnog para Šincek i drugih osumnjičenih za nezakonito postupanje s otpadom. Prema ranije objavljenim informacijama, riječ je o desecima tisuća tona otpada koji je u Gospiću nezakonito odlagan, a bez sanacije bi, prema nalazima vještaka, mogao predstavljati kontinuirani izvor onečišćenja.

Milinović kaže da je još prije godinu i pol dana tražio da se odustane od postupka javne nabave ako će on usporiti sanaciju te da je predlagao formiranje povjerenstva na čijem bi čelu bio premijer Andrej Plenković.

Ovoga trenutka strašna je izjava ministrice koja kaže da se ovo neće riješiti u njezinom mandatu. Dakle, deveti mjesec, stižu kiše. Tko će biti odgovoran za nova onečišćenja i mogući utjecaj na ljudsko zdravlje? Po ovom izvješću bit će odgovoran onaj koji je odgovoran za hitnu sanaciju, a to je Vlada Republike Hrvatske", rekao je.