Miljavac o nedolasku ministara: To je bojkot Oluje, to nije dobro

Bivši načelnik glavnog stožera obrane i bivši ministar obrane Pavao Miljavac je za N1 komentirao nadolazeće obilježavanje Oluje.

- Ne znam tko je sve dobio pozivnicu, ali i tko će se odazvati. Znam da su svi generali pozvani, a za ostale, kako tko odluči - rekao je Miljavac.

- Nije tako jednostavno jer tamo dolazite u vlastitom aranžmanu, a morate i prespavati. Turistička je sezona i puno ljudi želi i ostati tamo. Imao sam tu sreću da sudjelujem u stvaranju Hrvatske, tada se nismo dijelili. Da jesmo, ne bismo imali državu. Pokojni predsjednik ne bi dozvolio nikakve podjele. Nije dozvolio da se diraju sposobni ljudi - rekao je.

Kako navodi, “svatko ima svoju viziju o vođenju politike”.

- Mislim da bi za Hrvatsku i narod bilo dobro da sve opcije pronađu zajednički jezik - rekao je.

Komentirao je odnos premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

- Obojica su snažne individue. Oni su ti koji diktiraju. Banožić je uletio tako kako je, a vrhovnog zapovjednika treba i saslušati. On je ipak biran voljom naroda i ima legitimitet. To se u moje vrijeme nije moglo dogoditi. Ako je presjeklo, onda je presjeklo - rekao je.

Podsjetimo, predsjednik je pozvao ministre Banožića, Medveda i Božinovića na prijem uoči Oluje, no oni su odbili doći.

- To po meni nije dobro. Oluja, koja je stvorila hrvatsku državu, nije zaslužila takav bojkot. Bila bi drugačija priča barem da jedan dođe - rekao je Miljevac.

Najčitaniji članci