VELIKO PRIZNANJE

Miljenko Jergović dobitnik je velike Međunarodne nagrade za književnost 'Aleksandar Tišma'

Piše Ivan Štengl,
Miljenko Jergović, autor i kolumnist 24sata i tjednika Express, dobitnik je ovogodišnje prestižne Međunarodne nagrade za književnost 'Aleksandar Tišma', prenosi Tportal.

Nagrada mu se dodjeljuje za njegov cjelokupni književni opus, a odluku je donio ugledni međunarodni sud. 

Žirijem je predsjedavala švicarska književnica Ilma Rakusa koja je Jergovića opisala kao "majstorskog pripovjedača koji umije složene teme učiniti uzbudljivima i prijemčivima".

Osim Rakuse, o pobjedniku su odlučivali istaknuti književni stručnjaci Karl-Markus Gauß (Austrija), Vladislava Gordić Petković (Srbija), Mathias Énard (Francuska) i László Marton (Mađarska).

U najužem izboru za ovo priznanje našlo se pet poznatih europskih imena: uz Jergovića, tu su bili i Georgi Gospodinov (Bugarska), Slobodan Šnajder (Hrvatska), Juan Gabriel Vásquez (Kolumbija) te Lea Ypi (Albanija).

