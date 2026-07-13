Milorad Dodik podržao hrvatsku izbornu jedinicu u BiH: 'To je jedino ispravno rješenje'

Hrvatski Sabor će u utorak raspravljati o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je inicirao Domovinski pokret, a kasnije je usuglasio s HDZ-om. Dokument poziva na uspostavu hrvatske izborne jedinice i kritizira se preglasavanje Hrvata na izborima. „Mi ćemo podržati svaku inicijativu da se to pitanje riješi u interesu hrvatskog konstitutivnog naroda i to ćemo bez oklijevanja učiniti. Jedino ispravno rješenje jest hrvatska izborna jedinica, kako bi se na pravi način očuvala politička vidljivost Hrvata“, rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka s Čovićem u Mostaru.

Dodik je dodao kako je hrvatski narod u BiH „ponižen i podcijenjen“ zbog načina na koji je više navrata biran hrvatski član državnog predsjedništva.

„Veoma je urušena konstitutivnost hrvatskog naroda, značajno je urušena konstitutivnost srpskog naroda i mi smo kršćani ovdje pod pritiskom muslimana u Bosni i Hercegovini“, ocijenio je Dodik.

Četiri puta dosad je glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskoga člana kolektivnog predsjedništva BiH biran Željko Komšić. Nastavak takve prakse se najavljuje i na izborima na jesen budući je Komšićeva stranka DF za njegova nasljednika kandidirala njegova savjetnika Slavena Kovačevića. Hrvatski i bošnjački član predsjedništva bira se u Federaciji BiH u kojoj su bošnjački birači tri i pol puta brojniji od hrvatskih.

Čović je rekao da izmjenama izbornog zakona treba prekinuti preglasavanje Hrvata na izborima za predsjedništvo te za gornje, nacionalno koncipirane domove naroda.

„Nama treba potpuna ustavna jednakopravnost hrvatskog naroda u BiH, jednako kao što je imaju bošnjački i srpski narod, te legitimno predstavljanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i u domovima naroda“, rekao je Čović.

Upitan o najavi da bi se članovi Vijeća za provedbu mira (PIC) u BiH trebali sutra sastati i razgovarati o izboru nasljednika Christiana Schmidta na poziciji visokog predstavnika međunarodne zajednice, Dodik je ocijenio kako je takva praksa protivna Dejtonskom mirovnom sporazumu.

„To Vijeće za provedbu mira ne postoji. Ono je ad hoc formirana skupina zemalja koja Bosnu i Hercegovinu godinama dovodi u nered“, smatra Dodik.

Za sutra je u Sarajevu najavljena sjednica PIC-a na razini veleposlanika najutjecajnijih zemalja svijeta koje provode superviziju nad BiH. Nakon nje trebalo bi biti jasnije jesu li se približila stajališta američke i administracije dijela zemalja EU-a u vezi imenovanja novog visokog predstavnika.

U međuvremenu je dužnost vršitelja dužnosti preuzeo američki diplomat Louis Crishock koji je dosad bio zamjenika međunarodnog predstavnika.