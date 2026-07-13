SUKOB U STRANCI Dodik preko noći smijenio bliskog suradnika

Nedeljko Elek, jedan od najbližih suradnika čelnika vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorada Dodika, ekspresno je u nedjelju smijenjen sa svih dužnosti koje je obnašao kao stranački kadar a iz oporbe tvrde kako je na djelu pokušaj uklanjanja važnog sudionika afera koje prate sadašnju vlast u tom entitetu. Elek je slovio za neku vrstu neformalnog Dodikovog povjerenika za širu sarajevsku regiju koja je na teritoriju RS. Stoga je obnašao dužnost direktora važne tvrtke "Sarajevo-gas" iz Istočnog Sarajeva ali je bio i na čelu Upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Obje tvrtke obavljaju poslove vrijedne stotine milijuna eura a izravno ih je podupirala vlada RS osiguranjem povoljnih kredita za poslovanje i pokrivanjem gubitaka u godinama kada je OC Jahorina bio suočen s poteškoćama. Elek je uz to počasni konzul Bjelorusije u BiH.

Lokalni mediji su prenijeli kako je vrh Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zasjedao u nedjelju i donio odluku da se Eleka smijeni s dužnosti u "Sarajevo-gasu" i OC Jahorina ali i da ga se isključi iz stranke.

Ta je odluka donesena neposredno nakon što je Elek verbalno napao drugog Dodikovog vjernog suradnika, ministra unutarnjih poslova RS Željka Budimira.

Učinio je to nakon što je policija na Palama u subotu po nalogu iz Banje Luke provela raciju u jednom disko klubu.

Elek se nakon toga oglasio na društvenim mrežama optužujući ministra Budimira da maltretira Paljane.

"Nesposobni ministar, jak u teoriji, a slab u praksi, i korumpirani lokalni šerif nisu uspjeli da smisle ništa pametnije od prebijanja paljanske djece. Sramota!", napisao je Elek a njegovim se optužbama pridružio i Dejan Kojić, načelnik Pala izabran iz redova oporbe.

MUP RS na to se očitovao priopćenjem u kojemu su pojašnjavali kako su policajci tragali za osobama koje protuzakonito obavljaju poslove zaštitara a da će sve pritužbe na ponašanje policajaca tijekom racije biti povjerene.

Dodik je pak u objavi na društvenim mrežama bezuvjetno podupro Budimira. Eleka i njegove optužbe nije niti spomenuo ali su ubrzo uslijedile drastične kaznene mjere.

Istaknuti oporbeni zastupnik Nebojša Vukanović, poznat po oštrim kritikama na račun Dodika i njegove vlasti, ustvrdio je kako je u pozadini zapravo sukob Eleka i Igora Dodika, sina lidera SNSD-a koji je očevom odlukom postavljen i za organizacijskog tajnika stranke i jedan je od nositelja stranačkih listi na listopadskim izborima.

Iako zbog pravomoćne sudske presude ne može biti kandidat na izborima niti imenovan na bilo koju dužnost u razdoblju od šest godina, Dodik ne krije želju da s pozicije šefa stranke nastavit kontrolirati sve političke procese u RS.

U intervjuu za rusku vladinu agenciju RIA novosti emiitiranom proteklog vikenda kazao kako je sebe vidi kao "predsjednika svih predsjednika".

"Ostat ću predsjednik stranke, pošto većina lidera na svim važnim pozicijama u našoj stranci kaže da je moja uloga da budem predsjednik svih predsjednika", kazao je Milorad Dodik no očevidno je kako taj 67-godišnjak već priprema sina za nasljednika.

Vukanović tvrdi da se nakon smjene sada može očekivati da Elek bude i uhićen.

U objavi na društvenoj mreži Vukanović je za Eleka napisao da je "živa enciklopedija velikih pljački narodnog novca, velikih afera i namještenih poslova" i zna brojne tajne.

"Ukoliko Elek javno progovori, prekrši omertu, mafijaški zavjet šutnje, zadao bi tako teške i kobne udarce režimu Milorada Dodika da se od njih ne bi oporavio do izbora", ustvrdio je Vukanović dodajući kako je sada samo pitanje hoće li Elek doista završiti u zatvoru ili će pak potražiti utočište u Srbiji odnosno kod Rusa i Bjelorusa za koje također radi.

Sam Elek smjenu nije odmah komentirao ali je za portal Klix kazao kako nije u sukobu s vrhom SNSD-a nego samo s ministrom Budimirom.