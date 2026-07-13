Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON KRITIKA OPORBE

SUKOB U STRANCI Dodik preko noći smijenio bliskog suradnika

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
SUKOB U STRANCI Dodik preko noći smijenio bliskog suradnika
Banja Luka: Dodik objavio kandidate SNSD-a za izbore u BiH i Republici Srpskoj | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nedeljko Elek smijenjen je s čela "Sarajevo-gasa" i Olimpijskog centra Jahorina te izbačen iz SNSD-a. Oporba tvrdi da se uklanja čovjeka koji zna brojne tajne vlasti u Republici Srpskoj.

Nedeljko Elek, jedan od najbližih suradnika čelnika vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorada Dodika, ekspresno je u nedjelju smijenjen sa svih dužnosti koje je obnašao kao stranački kadar a iz oporbe tvrde kako je na djelu pokušaj uklanjanja važnog sudionika afera koje prate sadašnju vlast u tom entitetu. Elek je slovio za neku vrstu neformalnog Dodikovog povjerenika za širu sarajevsku regiju koja je na teritoriju RS. Stoga je obnašao dužnost direktora važne tvrtke "Sarajevo-gas" iz Istočnog Sarajeva ali je bio i na čelu Upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Obje tvrtke obavljaju poslove vrijedne stotine milijuna eura a izravno ih je podupirala vlada RS osiguranjem povoljnih kredita za poslovanje i pokrivanjem gubitaka u godinama kada je OC Jahorina bio suočen s poteškoćama. Elek je uz to počasni konzul Bjelorusije u BiH.

NIŠTA OD PONIŠTAVANJA Ustavni sud BiH odbacio žalbu da nije ustavan zakon po kojem su osudili Milorada Dodika
Ustavni sud BiH odbacio žalbu da nije ustavan zakon po kojem su osudili Milorada Dodika

Lokalni mediji su prenijeli kako je vrh Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zasjedao u nedjelju i donio odluku da se Eleka smijeni s dužnosti u "Sarajevo-gasu" i OC Jahorina ali i da ga se isključi iz stranke.

Ta je odluka donesena neposredno nakon što je Elek verbalno napao drugog Dodikovog vjernog suradnika, ministra unutarnjih poslova RS Željka Budimira.

Učinio je to nakon što je policija na Palama u subotu po nalogu iz Banje Luke provela raciju u jednom disko klubu.

NEMIRNO U SUSJEDSTVU Dodik o napetostima na granici: 'Srbija se mora braniti, ja sam sada stao na njihovu stranu'
Dodik o napetostima na granici: 'Srbija se mora braniti, ja sam sada stao na njihovu stranu'

Elek se nakon toga oglasio na društvenim mrežama optužujući ministra Budimira da maltretira Paljane.

"Nesposobni ministar, jak u teoriji, a slab u praksi, i korumpirani lokalni šerif nisu uspjeli da smisle ništa pametnije od prebijanja paljanske djece. Sramota!", napisao je Elek a njegovim se optužbama pridružio i Dejan Kojić, načelnik Pala izabran iz redova oporbe.

MUP RS na to se očitovao priopćenjem u kojemu su pojašnjavali kako su policajci tragali za osobama koje protuzakonito obavljaju poslove zaštitara a da će sve pritužbe na ponašanje policajaca tijekom racije biti povjerene.

SASTAO SE SA ŠOJGUOM Dodik se oglasio iz Moskve: 'Rusija je zabrinuta suradnjom Hrvatske, Albanije i Kosova'
Dodik se oglasio iz Moskve: 'Rusija je zabrinuta suradnjom Hrvatske, Albanije i Kosova'

Dodik je pak u objavi na društvenim mrežama bezuvjetno podupro Budimira. Eleka i njegove optužbe nije niti spomenuo ali su ubrzo uslijedile drastične kaznene mjere.

Istaknuti oporbeni zastupnik Nebojša Vukanović, poznat po oštrim kritikama na račun Dodika i njegove vlasti, ustvrdio je kako je u pozadini zapravo sukob Eleka i Igora Dodika, sina lidera SNSD-a koji je očevom odlukom postavljen i za organizacijskog tajnika stranke i jedan je od nositelja stranačkih listi na listopadskim izborima.

Iako zbog pravomoćne sudske presude ne može biti kandidat na izborima niti imenovan na bilo koju dužnost u razdoblju od šest godina, Dodik ne krije želju da s pozicije šefa stranke nastavit kontrolirati sve političke procese u RS.

DODIK LIKUJE Schmidt završio mandat visokog predstavnika: 'BiH je nedovršen projekt mira s EU perspektivom'
Schmidt završio mandat visokog predstavnika: 'BiH je nedovršen projekt mira s EU perspektivom'

U intervjuu za rusku vladinu agenciju RIA novosti emiitiranom proteklog vikenda kazao kako je sebe vidi kao "predsjednika svih predsjednika".

"Ostat ću predsjednik stranke, pošto većina lidera na svim važnim pozicijama u našoj stranci kaže da je moja uloga da budem predsjednik svih predsjednika", kazao je Milorad Dodik no očevidno je kako taj 67-godišnjak već priprema sina za nasljednika.

Vukanović tvrdi da se nakon smjene sada može očekivati da Elek bude i uhićen.

DOGOVORILI SE S HDZ-OM Penava: Rezolucija o BiH predstavlja čvršći stav u odnosu na deklaraciju iz 2018.
Penava: Rezolucija o BiH predstavlja čvršći stav u odnosu na deklaraciju iz 2018.

U objavi na društvenoj mreži Vukanović je za Eleka napisao da je "živa enciklopedija velikih pljački narodnog novca, velikih afera i namještenih poslova" i zna brojne tajne. 

"Ukoliko Elek javno progovori, prekrši omertu, mafijaški zavjet šutnje, zadao bi tako teške i kobne udarce režimu Milorada Dodika da se od njih ne bi oporavio do izbora", ustvrdio je Vukanović dodajući kako je sada samo pitanje hoće li Elek doista završiti u zatvoru ili će pak potražiti utočište u Srbiji odnosno kod Rusa i Bjelorusa za koje također radi.

Sam Elek smjenu nije odmah komentirao ali je za portal Klix kazao kako nije u sukobu s vrhom SNSD-a nego samo s ministrom Budimirom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Francuzima je došlo iz guz..ce u glavu: Rafalei u Srbiji mogli bi ispasti teška svinjarija...
NAIVNA RAČUNICA

Francuzima je došlo iz guz..ce u glavu: Rafalei u Srbiji mogli bi ispasti teška svinjarija...

NOVI EXPRESS Dio francuskih vojnih analitičara počeo je postavljati neugodna pitanja. Ne o cijeni ugovora niti o sposobnostima Rafalea, nego o okruženju u kojem će djelovati u Vučićevoj Srbiji
PRVI RED U MORU 'Čudo jedno kako se nasadio. Svi su samo o tome pričali. Ne mo'š tu ništa'
NEZGODA NA RABU

PRVI RED U MORU 'Čudo jedno kako se nasadio. Svi su samo o tome pričali. Ne mo'š tu ništa'

U Barbatu na Rabu, kupači su imali što vidjeti kada je u subotu ujutro automobil zagrebačkih registracija kliznuo u more. Srećom, u tom trenu nikoga nije bilo u moru pa je izbjegnuta tragedija...
Influencerica snimila što su joj turisti napravili od vile na Jadranu: 'I ponovno Englezi'
KATASTROFA

Influencerica snimila što su joj turisti napravili od vile na Jadranu: 'I ponovno Englezi'

Na snimci se vidi stanje u kojem su gosti ostavili kuću nakon odlaska - podovi i namještaj zatrpani su stvarima, ambalažom i otpadom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026