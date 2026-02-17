Obavijesti

News

SPORNO PJEVANJE

Milorad Pupovac za 24sata: 'Nisam prijavio Josipa Dabru'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

DORH je krenuo s izvodima, sačekat ću rezultate toga, kazao nam je predsjednik SDSS-a koji je snimku pjesme zastupnika DP-a ocijenio kao otvorenu prijetnju.

Admiral

Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića od strane bilo koga, a kamoli člana Hrvatskog sabora i člana vladajuće većine, predstavlja moralni i politički sunovrat bez presedana. Posvećivanje te pjesme predstavniku naroda nad kojim je Pavelićev ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske provodio zločin povijesnog istrebljenja predstavlja otvorenu prijetnju, javno poticanje na mržnju i nasilje, riječi su kojima je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentirao objavljenu snimke u kojoj DP-ov zastupnik Josip Dabro pjeva stihove u kojima Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata". Budući da je ocijenio kako je ovdje riječ o otvorenoj prijetnji, ne samo srpskoj nego i svim ostalim manjinama koje žive u Hrvatskoj, pitali smo ga je li protiv zastupnika DP-a podnio kaznenu prijavu.

- Nisam. DORH je krenuo s izvodima. Sačekat ću rezultate toga - kratko je nam odgovorio Pupovac.

DORH provodi izvide o snimci na kojoj Dabro veliča Pavelića. Dabro: 'To je narodna pjesma'

Naime, ranije je objavljeno kako Državno odvjetništvo provodi izvide. U sljedećim danima ispitat će postoji li osnova za podizanje optužnice u ovom slučaju. Politička bura izazvana objavom snimke nastale tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, selu u Vukovarsko-srijemskoj županiji, se ne stišava. Iako je HSLS zaprijetio mogućim izlaskom iz koalicije, premijer Andrej Plenković tvrdi kako ima 76 ruku za potvrđivanje novog ministra u petak. 

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Sastala se i vladajuća koalicija, a potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić izvijestio je da su svi članovi koalicije osudili neprimjereno pjevanje Josipa Dabre, a očekuje ispriku DP-ovog zastupnika. I Bačić je poručio kako je vladajuća većina stabilna i da će u petak na glasovanju novi ministar Alen Ružić dobiti potporu svih članova koalicije.

