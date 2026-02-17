DORH provodi izvide o snimci na kojoj Dabro veliča Pavelića. Dabro: 'To je narodna pjesma'

Državno odvjetništvo (DORH) potvrdilo je Hini kako provodi izvide vezane uz videosnimku na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na Antu Pavelića, a koja je izazvala reakcije saborskih zastupnika oporbe i vladajućih. Tužiteljstvo je u odgovoru na upit provodi li izvide vezane uz videosnimku istaknulo da je postupanje tijekom izvida tajno, sukladno zakonskim odredbama.

Na društvenim mrežama je u nedjelju objavljena videosnimka s "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom "1928.”.

Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro dodaje i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske.

Uz to, Dabro dodaje i "samo za Milorada”, aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.

Dabro: To je narodna pjesma, ne spominje se Pavelić

Snimka, koju je sam Dabro objavio 27. travnja prošle godine, pokazuje da mu ustaške pjesme nisu strane i u drugo doba godine. Na njoj svira harmoniku na pjesmu koja slavi Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata.

- Ja sam harmonikaš od svoje pete godine, sviram često i sviram sve što mi naruče. Na ovoj snimci nisam pjevao i to pjevam samo na pokladama - rekao je Dabro za Dnevnik.hr. Tvrdi kako se u spornoj pjesmi ne spominje Ante Pavelić.

- To je narodna pjesma, ne spominje se Pavelić - kaže, a na pitanje o čijem grobu vođe svih Hrvata govore stihovi, kaže: "Ne znam, možda o nekom iz Habsburške monarhije".

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac oštro je osudio istup zastupnika DP-a Josipa Dabre, koji u videozapisu neskriveno veliča čelnika NDH-a Antu Pavelića, nazivajući ga 'vođom svih Hrvata', što Pupovac smatra otvorenom prijetnjom, poticanjem na mržnju i nasilje te prijezir prema Ustavu.

Premijer Andrej Plenković je u ponedjeljak nakon sastanka Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a osudio postupak DP-ovca Josipa Dabre i izvijestio je da je razgovarao s koalicijskim partnerima da će od Dabre tražiti da se takva praksa više ne ponavlja, te vjeruje da to neće ugroziti stabilnost koalicije.

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je u utorak da vladajuća koalicija nije ugrožena i da se već godinu dana javnost bavi tko će gdje pjevati te da se u pokladama svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti, ali ne i kad je "Porfirije veličao četnike".

Dabro je bio ministar poljoprivrede u Vladi premijera Andreja Plenkovića, no podnio je ostavku nakon što je javno objavljena videosnimka na kojoj u vožnji automobilom puca iz pištolja kroz prozor kao suvozač, a potom i videosnimka na kojoj daje sinu da koristi automatsko oružje. Zbog toga je protiv njega podignuta i optužnica za povredu prava djeteta, kao i za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.