'Loši ljudi i vrijednosti postaju uzor. Ne cijeni se više ništa...'

Predsjednik SDSS-a i zastupnik Milorad Pupovac stava je da je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava marioneta politike koja od 2012. želi Hrvatsku vratiti u tamnu političku prošlost. Tvrdi da premijer, predsjednica i ostali ne smiju od toga okretati glavu i kalkulirati. Komentirao je i incidente u Saboru čiji su akteri bili premijer Andrej Plenković i zastupnik Nikola Grmoja, ali i ministar obrane Damir Krstičević. Pupovac je govorio i o velikom broju prebjega u Saboru, koji za njega predstavljaju migrantski val.

24sata: Najavili ste tužbu zbog naslovnice Hrvatskog tjednika na kojoj držite krvavi nož u ruci i glavu doktora Ivana Šretera. Treba li i Vlada konačno stati na kraj govoru mržnje koji se širi Hrvatskom?

Nije riječ samo o Vladi. Riječ je o nizu hrvatskih institucija, odgovornih medija i društvenih aktera, koji trebaju vidjeti da je govor mržnje i općenito duh mržnje koji zauzima javni i polujavni prostor do te mjere opasan da koči društvene potencijale, zagađuje društvenu cjelinu i narušava međuljudske, međunacionalne, međuvjerske i međupolitičke odnose. Ljudi više nisu svjesni da je duh mržnje nešto od čega dobar dio ljudi bježi i koji nas do te mjere osakaćuje i ograničava da smo kao društvo nesposobni koristiti svoje potencijale. Svijet unatoč rizicima toliko napreduje, a mi smo se zakopali.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

24sata: Kako ćemo se otkopati?

Prvo sve one koji nastavljaju rat drugim sredstvima treba upozoriti da je to način na koji se uništavaju potencijali hrvatskog društva, kako se društvo i njegove članove čini neslobodnim. Treba povesti ozbiljnu raspravu o tome.

24sata: Za pravoslavni Božić sin HDZ-ova zastupnika Ivan Đakić na gnjusan način poslao je čestitku, koju je na kraju obrisao. Treba li pravosuđe strogo sankcionirati govor mržnje za primjer ostalima?

Treba pomoći pravosuđu da zna što je govor mržnje, ali i medijima te ljudima koji misle da je normalno, duhovito, junački ili domoljubno slati tu vrstu poruka. Treba im reći da to nije to, ne samo sudskim procesom i zakonskom sankcijom, nego i javnim autoritetima. A javni autoriteti o tome šute. Sve dok se u politici čuju izjave o neprijateljima Hrvatske, agresorima na Hrvatsku nakon toliko godina izborenog mira, sve dok se čuje da neki ljudi nisu vrijedni življenja u Hrvatskoj ili da ne vole Hrvatsku, dok se na stadionima čuju pozivi na nasilje i veličanje zločinačkih režima, sve do tada nećemo imati osposobljeno pravosuđe i policiju koja će se s time moći nositi. Autoriteti moraju početi govoriti o tome, crkveni, politički, znanstveni, ali i kulturni. Hrvatska je izgubila svoju elitu i na njezino mjesto su došli ljudi koji govore besprizornim jezikom.

24sata: Prije nego što prijeđemo na Ivana Penavu, zanima me je li vam se kolega Josip Đakić ispričao nakon postupka njegova sina?

Ne.

24sata: Očekujete li to od njega?

Svatko tko ima unutarnji poriv napraviti gestu, kao što je to prema saznanjima koje imam učinio otac mladića u Vukovaru koji je nakon Penavine konferencije za novinare udario šakom u sljepoočnicu mladića srpske nacionalnosti, i kao što je to učinio taj mladić iskazujući žaljenje dječaku kojeg je udario, to su stvari za pohvalu. Ali ako netko nema tu potrebu, onda nemam očekivanja od tih ljudi.

24sata: Ivan i Josip Đakić ispričali su se u priopćenju. To nije dovoljno?

Nažalost, mladi je Đakić ispriku ili pokušaj da se izvuče iz toga svojim drugim postupcima i porukama poništio. Vratit ću se na to - nemamo uzore. Uništili smo ih. Loši ljudi, ideali i vrijednosti postaju uzor u društvu, politici i kulturi, i to već dugo. Ne cijeni se više obrazovanje ni odgovornost. Ne cijeni se više ništa. Ako ste sin branitelja, možete činiti sve, ako ste gradonačelnik Vukovara, mislite da možete raditi sve. Ljudi su obezvrijedili i ono što je najvrednije, poštenu uspomenu na ljude koji su branili svoju zemlju i žrtve gradova kao što je Vukovar.

24sata: Policija i DORH bave se Ivanom Penavom i snimkom dječaka koji nije ustao na hrvatsku himnu, koju je objavio. Je li vam to dovoljno ili Andrej Plenković treba reći gradonačelniku Penavi da je dosta. Koji su njegovi motivi?

Mi u institucijama srpske zajednice danima raspravljamo o aspektima kaznene odgovornosti i kršenjima zakona gradonačelnika Vukovara, posebno u slučaju prava djece, narušavanja međunacionalnih odnosa, osporavanja prava manjina i nastojanja da se politička stranka etiketira, kako on kaže, kao puzajući agresor. Što će učiniti DORH i policija, to je na njima. Kao saborski zastupnik ne mogu utjecati na institucije, mogu ih potaknuti i biti im na raspolaganju, ako to od mene traže. Što se tiče motiva koji vode gradonačelnika Penavu, nisam siguran da su to samo njegovi motivi.

24sata: Čiji su to motivi?

Mislim da je on marioneta jednog tipa politike koja od 2012. želi Hrvatsku vratiti u tamnu političku prošlost.

24sata: Možete li imenovati nositelje te politike?

Oni dolaze iz dijela političkih stranaka, uključujući HDZ, ali i dijela braniteljske populacije, obavještajnih i policijskih krugova te crkvenih grupacija. Nažalost.

Express: Treba li Andrej Plenković tražiti odgovornost tih skupina i političku odgovornost Penave?

Potrebno je zaštititi Ustav ove zemlje jer ove grupacije žele narušiti temeljne ustavne vrijednosti. Žele narušiti vrijednosti mira, političkog pluralizma, nacionalne ravnopravnosti i elementarne vrijednosti građanskog društva. To predstavlja ozbiljan problem. Svatko, pa i premijer, predsjednica, predsjednik Sabora i svi akteri političkog života trebali bi biti svjesni te činjenice.

24sata: I djelovati?

I djelovati. Ne okretati glavu, ne kalkulirati. Jer to zahtijeva najdublji osjećaj ustavnog patriotizma i istodobno odgovornosti za zaštitu ustavnog poretka. To želim podvući jer su mnogi akteri u različitim razdobljima znali zloupotrebljavati tu vrstu priče, a sad su sami u poziciji da dovode u pitanje ustavni poredak zemlje i njezin međunarodni položaj.

24sata: Očekujete li veću odlučnost premijera po tom pitanju?

Očekujem da mi koji smo dio vladajuće koalicije i onaj koji je prvi među nama povede odlučnu aktivnost na zaštiti temeljnih ustavnih vrijednosti zemlje.

24sata: Ako to ne učini, dokad ste spremni sudjelovati u tome i davati mu potporu u Saboru?

Prvenstveno, vrijeme je da o tome razgovaramo. Vrijeme je da naš koalicijski sastanak bude posvećen tome.

24sata: Hoćete li to inicirati na idućem sastanku?

Ovo što sad radim je način na koji iniciram. Inače to ne radim javno. Posrijedi je ozbiljan pokušaj destabiliziranja ustavnog poretka i narušavanja ugleda u svijetu kao članice Europske unije, UN-a, OESS-a. Imamo kandidatkinju za Vijeće Europe, a u našoj zemlji ljudi nastoje činiti sve da se temeljne vrijednosti i misija Vijeća Europe, zaštita i afirmacija ljudskih i manjinskih prava, dovedu u pitanje.

24sata: Objavljene su montirane fotografije kojima se željelo kompromitirati ministra Tolušića. Imali smo aferu SMS. Što vama to govori o našoj državi?

To govori da naša država nije u svemu naša država nego da je privatizirana od pojedinih grupacija i da je opstruirana u djelovanju od pojedinih grupacija. Ljudi očekuju da se svi koji oduzimaju državu građanima, narušavaju rad institucija, suoče s djelovanjem države. Bez obzira na to je li riječ o ljudima u policijsko-obavještajnoj zajednici, pravosudnoj zajednici ili nekim drugim sferama. Neophodno je da država počne djelovati. Mi vodimo rat protiv vještica komunizma i vještica Srba. Komunizma više nema, a Srba je sve manje. Tko ga vodi? Vode ga oni koji koloniziraju i preuzimaju moć koja bi trebala pripadati državi. Krajnje je vrijeme da se ta vlast i moć vrati državi, a država narodu.

24sata: Jesmo li toliko trula država da se ne možemo ili ne želimo obračunati s paraobavještajnim podzemljem? Jesmo li postali zemlja laži?

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kad institucija radi protiv institucije ili nedovoljno surađuje, ta država ne može funkcionirati. Kad institucije nisu revnosne u obavljanju posla u skladu sa zakonom i Ustavom, zemlja ne može funkcionirati. Ako odnosi između Vlade i predsjednice ne funkcioniraju, kako mislite da mogu funkcionirati između župana i načelnika općine. Nasreću, ide se prema sređivanju tih odnosa. Što se tiče pitanja laži, svako društvo i nacija imaju i grade svoje mitove i legende. Tako je to s poviješću i historijom. Ali dopustiti da laž postaje istina, a istina laž, kao u orvelovskom svijetu, da dobro postaje zlo, a zlo dobro, to znači da se obnavljaju orvelovsko društvo i država. To je zemlji kao što je Hrvatska omča oko vrata, mnogo opasnija od svih do sada, i to treba osvijestiti. Ljudi u politici, od mene pa do samoga vrha, moraju osvijestiti tu smrtnu opasnost koja prijeti Hrvatskoj, a to je potpuni kolaps svih vrijednosti i blokada potencijala.

24sata: Kad govorite o kolapsu vrijednosti, pridonose li tome i političari svojim ponašanjem? U Saboru smo vidjeli da je premijer Plenković nasrnuo na Nikolu Grmoju (Most), ali i ispad bijesa ministra Damira Krstičevića.

Javne dužnosti nije lako obavljati, posebno u vremenima krize i izazova. Posebno danas, kad to nitko ne poštuje i kad je svima sumnjivo. Ali tko to ne može izdržati, treba se od toga maknuti. Svaka nasilna radnja, verbalna ili neverbalna, od onoga tko obnaša javnu dužnost, a posebno najvišu, je nedopustiva. Ni verbalna kakvu prakticiraju neki kolege u Saboru ni neverbalnu kakvu su manifestirali neki predstavnici Vlade. Mi smo društvo na rubu konflikta i onoga što se događalo i događa se u Poljskoj te što se dogodilo u Gdanjsku. Tko to ne vidi, ne osjeća bilo društva ili je akter koji vodi takvim procesima.

24sata: Kad smo kod Sabora, ovaj saziv ima najviše onih koji su promijenili stranačke dresove, a najviše ih je otišlo u klub Milana Bandića. Izmijenjena je volja birača. Je li to za vlast dobar put?

Prebjega je uvijek bilo i bit će, ali ovo nisu prebjezi. Ovo je migrantski val koji nije potaknut glađu, prirodnim nepogodama, katastrofama niti revolucionarnim spoznajama i promjenama u svijesti većine onih koji su pokrenuti na tu vrstu migracija. To predstavlja problem za sustav, parlament, političke stranke i samu koaliciju.